何盈莹呛“腿长怎样” 陈楚寰酸“眼睛大还撞墙”

陈楚寰与何盈莹在新剧《最佳遗产》中针锋相对，戏外互呛也不嘴软。何盈莹抢先“射子弹”，对陈楚寰说：“不要以为你的腿很长，我就会被你比下去！腿短的人也有一片天！”陈楚寰不甘示弱反弹：“不要以为你的眼睛很大，你还看不到撞墙咧！”

双姝一来一往的语言攻势没有恶意，她们是应《联合早报》记者的要求，示范女星互呛的样子。双方的首波攻势颇有看头，第二波却变成无厘头的搞笑戏码。

陈楚寰（左）与何盈莹在《最佳遗产》饰演律师。（新传媒提供）

何盈莹再攻：“不要以为你整天运动，我就会怕你！Couch potato（沙发马铃薯，意即喜欢赖在沙发上的人）也可以做马铃薯！”陈楚寰回击：“她这个人的笑点很低，笑声全世界都听得到，她用丹田发出笑声！”

陈楚寰与何盈莹在《最佳遗产》饰演竞争的律师，斗争伎俩似小孩子争吵般。随着情节发展，两人之间的情谊加深，相知相惜。

双姝被指有姐妹相

两人首次合作，默契意外的好，合作情绪戏时无需长时间彩排，靠眼神就可臆测对方的想法。

陈楚寰告诉记者，听过不少圈内圈外人说，她与何盈莹样子相像，“很多人觉得我们应该演姐妹或双胞胎，过了这么多年，现在才有机会一起真正合作。”

她赞何盈莹古灵精怪，笑声有感染力，虽然首次碰头，但感觉认识了很久。

在旁的何盈莹满意陈楚寰的回答，打趣说：“等下转五元给她！”她回赞一句“善解人意”后，轮到陈楚寰笑说：“我转十元给她。”

何盈莹睡觉模样被偷拍

何盈莹说，大约五年前刷IG时，看到陈楚寰的照片，竟把对方错认成自己，“乍看之下看错，还想不起自己什么时候上载了那张照片。”

何盈莹分享片场趣事时，提到会跟陈楚寰结伴捉弄同剧的翟思铭。

陈楚寰（左）和翟思铭在戏里共谱姐弟恋。（新传媒提供）

陈楚寰补充说，翟思铭时常在片场恶作剧吓她，也曾偷拍何盈莹睡觉的样子闹对方，“哈哈，我们已经联手逼他把照片删掉。”

两人与资深演员吴岱融有不少对手戏。陈楚寰初次在片场见到这位前辈时，想到破冰的方式，“我趁着工作人员移机位的时候，用广东话跟他自我介绍，聊了几句就有亲切感了，这是最快的破冰方式。”

吴岱融在《最佳遗产》饰演私家侦探。（新传媒提供）

剧集描述遗产纠纷的故事，陈楚寰认为内容具教育意义，观众可以学习处理遗产的知识。

要开心充实地活着

何盈莹说，戏里也刻画生离死别。“拍摄的时候，我也有很多的感想。我的角色恩琪生病后，才想到要很开心地过完剩余的日子，但我认为，为什么要等知道时间有限时，才有这样的想法？所以我告诉自己，我要开心充实地活着。”

两人年纪不大，应该还没规划遗产吧？陈楚寰笑说：“我没有财产。哥哥已帮忙爸妈把遗产事宜处理得七七八八了。”何盈莹则说，她还在摸索未来怎样处理遗产。

20集的《最佳遗产》由胡鹤译监制，陈耀和唐家杰担任故事人，演员还包括陈丽贞、潘玲玲、黄世南、陈泰铭、徐鸣杰、陈建彬、陈慧慧等。剧集8月27日起，每逢星期一至五晚上9时，在8频道播出，也可通过mewatch观看。