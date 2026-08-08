“一起走过，就是家人。”为回馈早报俱乐部VIP会员的长期支持，《联合早报》诚邀150名订户参加电影《我们不是陌生人》专属放映会。

新加坡导演陈哲艺“成长三部曲”完结篇《我们不是陌生人》由杨雁雁与许家乐领衔主演。故事里，俊阳与父亲相依为命，住在一间三房式旧组屋，父亲靠炒福建面维持生计。当俊阳的年轻女友与父亲的新伴侣相继搬入同一屋檐，四人被迫共同面对生活的拮据、关系的磨合，以及成长带来的阵痛。俊阳在爱与责任之间重新寻找自我。

继2013年公映的《爸妈不在家》和2019年的《热带雨》后，陈哲艺通过《我们不是陌生人》描绘当代新加坡社会与家庭关系的变迁，为“成长三部曲”画上句点。电影在第76届柏林国际电影节举行全球首映，广受好评。该片也是今年第50届香港电影国际电影节的开幕片。

被抽中的订户将各获赠两张电影戏票，可与亲友一同欣赏电影，并于放映结束后参与导演及演员映后分享会，近距离交流，聆听电影创作理念与幕后故事。成功索票的订户还可享有独家预购电影周边商品的特别优惠。

如何索票？

-《联合早报》与《新明日报》订户可从即日起至8月11日（星期二）点击链接报名参加送票活动。

- 被抽中者将各获得两张戏票，并于8月14日（星期五）收到电邮通知；未成功获票者将不另行通知。

注意事项

- 由于座位有限，报名申请并不代表成功获票，戏票将通过电子抽签分配。

-尚未注册新报业媒体账号（包括报贩订户）的《联合早报》或《新明日报》订户，请点击链接填写资料。完成订户身份核实后，即可自动参与电子抽签。

- 戏票仅限成功获票者使用，不得转让或出售。

- 若发现滥用报名资格、转售戏票或其他违规行为，主办方有权取消相关人士的获票资格，恕不另行通知。

▲《我们不是陌生人》免费放映会

日期：8月20日（星期四）

时间：傍晚6时30分至晚上10时

地点：Golden Village Bugis+

特别环节：电影放映结束后，将举行导演及演员映后分享会