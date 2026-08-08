不良一族寻爱记2

Badly in Love Season 2

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这档以“不良青年”为主题的日本恋爱综艺节目今年迎来第二季。九名来自日本各地，曾有叛逆过往的男女齐聚冲绳，开启一段寻找爱情与自我的旅程。除了聚焦恋爱关系，第二季也将更深入地呈现他们面对遗憾、寻求救赎的过程，以及同伴之间逐渐建立起的牢不可破的羁绊。观众将见证这些男女如何以爱为起点，踏上人生的新旅程。

Megumi继续担任制作人兼主持人，在第一季中收获好评的Nagano也将回归主持阵容。全新加盟的是来自冲绳，享有国际知名度的顶尖音乐人Awich，这也是她首次担任恋爱真人秀节目的主持人。

姐姐的产地直送3

Fresh Off the Sea 3

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综艺节目《姐姐的产地直送》在第三季迎来新成员。（Viu提供）

渔村实境综艺节目《姐姐的产地直送》迎来第三季。除原班成员廉晶雅（Yum Jung-ah）继续出演外，本季还迎来全新成员金善映（Kim Sun-young）、姜有皙（Kang You-seok）及卢允瑞（Roh Yoon-seo）的加入。

他们将前往大海、泥滩与农田，挑战各类体力劳动，亲手收割时令作物，捕捞新鲜海产。随着大自然馈赠的作物与渔获愈发丰富，劳动强度也不断升级，而他们餐桌上的食物也因此变得更加丰盛。

节目中，成员将面临一连串突发状况，不仅让新成员措手不及，就连经验丰富的老成员廉晶雅也大跌眼镜。究竟发生了什么意外事件，让四人集体陷入混乱？从春天到夏天，他们又将收获哪些食材，并烹调出怎样的美味佳肴？