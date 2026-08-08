尝试消化韩团BTS拒绝报名格莱美奖的消息不容易，因为不只韩国和美国，世界各地的媒体和网民也纷纷加入“讨论”。到底他们说了什么？“我们决定今年不向格莱美提交作品。希望音乐不被地域或语言所区分，而是能够以音乐本身的形式被聆听、被喜爱。”这段话，是BTS成员同一时间在各自的社媒账号，以韩文发表的。七人针对“不参加格莱美”表明立场和原因后，便不再发言。接着冒出各种的回应、解读及说明，看得我眼花缭乱。其实发表的文字没有语气，情绪是受众后来自行提取的，解读后不是取得共鸣，就是引起热议或争议。对我而言，有一点很明确：短短的一篇文，就看出BTS的影响力已达世界级了。——赖婉丽

最近，一名日本网红（同时也是男团Enhypen成员Ni-ki的粉丝）轻生的消息，在K-pop粉丝圈投下震撼弹。这起悲剧疑似源于她遭到网络霸凌而精神崩溃，最终走上绝路。凡关注这个产业的人或许近几年已察觉到，粉圈存在许多乱象。例如为了参加签名会而“豪赌”，究竟要买多少张专辑才能“中签”；在签售会上绞尽脑汁准备哪些道具、台词，才能让偶像记住自己；被偶像“差别对待”后陷入内耗，甚至彼此谩骂等。究竟从何时开始，粉丝对于偶像的“要求”，已经不再仅限于舞台表现？虽然代价惨痛，但借由此事件，希望所有“追上头”的粉丝，都能暂时停下来思考：究竟是从哪个环节开始出了问题？——曾慧仪

S.H.E被误传明年在台北大巨蛋合体开唱，让粉丝一场欢喜一场空。娱乐组两个喜欢S.H.E的年轻同事因期待落空而失望，那可是她们那个时代的集体回忆，就如优客李林、无印良品、芝麻龙眼等组合在我这一代人心中的位置。成长岁月里听的歌总有一种魔力，让人一听就瞬间回到过去，与年轻的自己接轨。一听“Just For You”前奏“每年深秋我总要说Happy Birthday祝福你／而这首歌Just For You～”，《掌心》开头那句“你手中的感情线是不肯泄漏的天机／那也许是我一生不能去的禁区”等经典，总不禁感叹那年代的歌怎么那么好听。那或许是听S.H.E长大的一代无法体会的。——李妙音