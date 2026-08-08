告白—第25年的秘密—

25 Years of You

可在Netflix观看

“这世界充满了巧合。25年前，我和麻里子有过一次宿命的邂逅，我一直默默守护着她。如今，她终于注意到我。巧合是可以制造的。这是为了让她露出笑容而制造的巧合。然而有许多人接近她，也有不少人嫉妒她。我必须做我该做的事。因为在她身边守护她的人，是我。”

松村北斗演绎痴心暗恋25年的深情跟踪狂，人格瞬间转换让人惊艳。（互联网）

每集开场皆有这段自白，雪村爽太（松村北斗饰）轻描淡写诉说着对野濑麻里子（冈崎纱绘饰）的情感，极致痴情却也非常惊悚。《告白》吸引人的，不是爱情，而是处处透着诡异离奇的悬疑氛围。

温柔表象下的偏执暗涌

一个毫不起眼甚至天性软弱的男生，遭遇霸凌也没有勇气反抗，在7岁那年被女生所救，自此亦步亦趋誓死跟随。从学生时代到职场，默默从远处窥视她的一举一动，一本本日记写尽她的喜怒哀乐，25年来把守护她视为人生唯一使命，为了替她扫除障碍无所不用其极。

剧本并没有合理化他的行为，剧集好看是因为男主角设定奇特，尽管深情撼天动地，却也是恐怖跟踪狂。日剧究竟是怎么做到既纯爱又变态的？

冈崎纱绘的演技与气场撑不起女主角设定，削弱了剧集的感染力。（互联网）

是与非，善与恶，界线模糊，人物看起来都各藏心机。女主角麻里子的富豪父亲银次郎（石黑贤饰）和25年前的绑架犯之间有什么关联？虚情假意的出轨继母纱由里（水野美纪饰）有什么阴谋？麻里子的好友竹田泉（佐佐木希饰）和爽太的死党相良友也（盐野英久饰）是否别有居心？麻里子的追求者警察佐仓泰辅（玉山铁二饰）是否另有所图？播了四集，制造的疑团愈来愈多，想知道真相唯有继续看下去。

男主发光女主失焦

原本对松村北斗的观感一般，但不得不承认他在《告白》当中的演技只有“惊艳”足以形容。平时看起来人畜无害，温润和善，就像女主角所形容的——像堵墙，一直都在却不会让你在意。但当他面对敌人或不介意表露真面目时，气质突变，眼神凌厉，冷酷深沉，偏执阴暗，一副爱你爱到随时杀死你的疯癫模样，令人寒毛直竖。若真要挑剔，只能说松村太帅，外形与人物平庸的描绘并不相符。

可惜的是，冈崎纱绘的气场和演技，撑不起松村口中闪闪发光的女主角设定。尤其站在比她年长八岁，当了母亲仍艳光四射的佐佐木希身边，冈崎压根儿就像普通邻家女孩。所以无论松村的演技多强，遇上冈崎总像是被当头浇了盆冷水，火花瞬间熄灭。

我最爱看的反而是松村和盐野英久之间的对手戏，一个自顾自絮絮叨叨尽诉病态爱慕，另一个聆听时一脸“我朋友超恐怖但无所谓我懂”的表情，两个男人凑在一起形成反差趣味。

一代美女水野美纪步入中年后颜值严重劣化，唯有靠演技撑场。（互联网）

60岁的石黑贤依旧气度翩翩，不过论演技，52岁的水野美纪和46岁的玉山铁二始终更胜一筹，只是就算演得再好也无法掩盖他俩“颜值严重劣化”，这个让人看了倍感唏嘘的残酷事实。