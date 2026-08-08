如果真的让许瑞奇当上一日部长，他的“施政”范围可不小——除了小贩中心的纸巾chope位（霸位）文化，还想替部长争取更好的工作与生活平衡（work-life balance），以腾出时间走进电影院看电影。

许瑞奇演过不少新加坡小人物，也诠释过不同族群的角色，平日总在大小荧幕上体验别人的人生。《联合早报》这次请他假想自己成为“一日部长”，他抛出带着浓浓“新加坡味”的趣味政策——禁止食客在小贩中心或食阁用纸巾chope位。

“用水壶可以，用纸巾太过分了。”他的“霸位标准”设想规则是：至少要有一定面积的物品才算数，一支笔当然也不行。

新加坡美食是许瑞奇的心头爱。（取自许瑞奇IG）

身为演员，许瑞奇当然也没忘记替电影圈拉观众。他提出的另一项政策，是替部长们争取更好的工作与生活平衡，笑说：“我想让部长有多一点时间去看电影！”

谈到理想中的新加坡未来，许瑞奇说，与其追求更快的发展，他更希望国家能够“慢一点”，“不要发展得太快，希望能保留熟悉的感觉、味道，以及传统文化。”

黄振隆：增加育儿、托儿补贴

黄振隆7月初加入新手爸爸行列，记者索性直接“委派”他出任一日“提高生育率部长”，请他出谋献策。

黄振隆与妻子邓晴7月8日喜迎儿子。（取自黄振隆IG）

黄振隆提出的政策十分务实，“我会增加育儿津贴，减轻家庭负担；也会增加托儿补贴，让年轻夫妻更敢生。”核心目标就是减轻年轻家庭的经济压力，让爸妈们有多一点“奶粉钱”。

这位“提高生育率部长”，现实中的育儿进度又如何？黄振隆笑说，目前仍在适应新手爸爸生活，而最难忘的一刻，发生在第一次替宝宝换尿布时，“第一次换尿布，结果宝宝马上又尿了一次，尿到我老婆的头上 ，我们措手不及。”

今年的国庆日，由于宝宝还太小，不适合到人潮拥挤的地方，他打算留在家中，与家人一起观看国庆庆典直播，“虽然宝宝现在还不懂事，但希望让他知道，一家人一起过节，就是最特别的庆祝方式。”

刘怡伶倡导“以领养代替购买动物”

即将成为“四猫之主”的刘怡伶，希望担任“推广领养动物部长”。

刘怡伶即将成为“四猫之主”。（档案照）

目前已领养两只猫的她，下星期还会迎接另外两只新成员。她最想推动的政策，就是鼓励更多人“以领养代替购买动物”。

她说：“我有一个朋友经营动物收容所，看过很多不负责任繁殖的案例。”她指出，每当有人选择领养，收容所就能腾出一个位置，再救助另一只流浪动物。

主持国庆庆典压力不小 林茜茜盼演出后“耍废两天”

林茜茜最近无暇当“一日部长”，因为她正全力投入国庆庆典主持工作。

随着正式演出进入最后倒数，她与其他主持人已完成多轮彩排。回顾彩排，她最难忘搭档周劲“乌龙消失”。

林茜茜是本届国庆庆典的主持人之一。（国庆庆典官方摄影师团队提供）

林茜茜笑说，周劲不小心站到升降舞台上，结果舞台突然缓缓下降，他只来得及示意其他主持人接手，整个人就随着升降台慢慢消失在舞台中央，“那个画面真的太好笑了！”

另一件让她印象深刻的是自己的“跑位危机”。某段表演结束后，灯光一暗，所有人都得迅速跑回待命区。她眼看身边的人飞奔而去，自己却越跑越落后，“我很努力在跑了，结果发现舞台上只剩我一个。”

即使经过多轮彩排，林茜茜坦言正式演出前依然紧张；待圆满完成主持任务后，她最想给自己的奖励是“耍废两天”。

谈及对新加坡的期许，她希望国人在拥抱变化的同时，保有包容与开放的心态；最希望永远不变的，是大家对国庆庆典的热爱，以及新加坡人团结一心的精神。

艺人给出关键词生成三幅AI“狮城图”

记者请许瑞奇、黄振隆和刘怡伶各自用几个关键词句，描绘他们心目中的新加坡，再将这些关键词输入ChatGPT，看看AI会生成怎样的一幅“新加坡图”。

许瑞奇：小贩中心美食、鱼尾狮、COE、很热的天气、冰kopi-o-kosong、新加坡61岁生日快乐。

根据许瑞奇提供的新加坡关键词生成的图片。（AI生成图）

黄振隆：鱼尾狮、家庭、创新、绿色城市、幸福、希望。

AI根据黄振隆提供的新加坡关键词生成的图片。（AI生成图）

刘怡伶：更多宠物友善空间、更多有盖走道、更有凝聚力的社区。