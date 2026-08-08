新加坡人声乐团麦克疯（MICappella）成员郑可心顺利“卸货”！她星期四（8月6日）在IG晒出一家四口的温馨全家福，宣布诞下第二胎的喜讯，并写道：“And just like that... we are 4（就这样……我们成了一家四口）。”

郑可心和摄影师黄燊于2023年4月1日举行婚礼，隔年迎来女儿黄靖（Kira），今年2月宣布怀第二胎。她接受《联合早报》访问时透露，第二胎喜迎男宝宝，预产期是8月12日，但儿子已于3日提早一周多报到。

回想起3日分娩当天，郑可心透露，看完妇产科医生后便开始感觉到阵痛，“每五分钟就阵痛一次，起初是很轻微的阵痛，后来就越来越严重。”在赶往医院前，还发生了一段逗趣的小插曲。郑可心说：“我在阵痛的时候，老公在帮我和女儿拍照，我们拍照花了一些时间，所以我是一边阵痛一边拍照！”直到当天下午4、5点左右，阵痛变得难以忍受，于是决定即刻入院。

郑可心透露，入院后最痛的时候，子宫颈已经开到六公分，“我立刻要求打epidural（无痛分娩麻醉针）。打完之后，真的像没事一样！”随后的分娩过程十分顺利，她于当晚9点多平安诞下宝宝。

提及当下的心情，郑可心直言心中充满“无法形容的感激”：“很感激生命中多了一个小生命，也非常开心他健康平安地出生。老公当时也全程陪产。”

她笑说目前还没为儿子取名字，但两岁半的女儿Kira却有想法：“我们问她想叫弟弟什么，她说想要叫他Yoshi。”原来，郑可心一家今年4月曾到日本环球影城游玩，小Kira对“玛利欧”主题园区里的绿色小恐龙Yoshi情有独钟，于是想为弟弟取此名。

当被问及未来是否会追生第三胎时，她直言没有这个计划，并欣慰地表示如今一对儿女刚好凑成一个“好”字，已经非常圆满。

在妈妈的家坐月

郑可心提到妈妈先前曾特地帮她看了吉日，指5日是好日子，她原本也想“撑”到那一天。

她说：“妈妈问我能不能‘忍’到（4日）凌晨3点才生。其实当晚（3日）8点左右，我和护士正讨论着这件事，结果羊水突然就破了。我们大家都笑了，因为宝宝已迫不及待要来到这个世界！”

提及2月受访时曾透露计划在6月产前搬家，郑可心表示新家还未完工，“所以我目前在妈妈的家坐月。希望一切顺利，10月可以搬进去。”