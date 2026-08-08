（台北讯）中国网路近日疯传某位华语天王婚前与女股东生下私生子，周杰伦遭影射登上热搜，所属杰威尔公司8月6日发布声明严正驳斥不实传闻，表示已委托律师进行证据保全，对于散布者保留依法追究的权利。事件女主角刘若雪7日也委请律师发表声明，否认网路传闻。

刘若雪委请律师发表声明，针对网路流传所谓“与周杰伦存在非婚生子”等言论，强调均为不实信息，要求相关网民立即停止并删除侵权内容，并将针对相关侵权行为进行搜证，依法追究责任。

刘若雪的闺蜜Amy姐（胡曼钰）也发声，直指传闻中的私生子“亲爹在西安，可别瞎造谣了”。Amy姐说跟刘若雪冬天时去新疆阿勒泰滑雪，两人认识已经七八年，交情好到刘若雪放心让Amy姐带儿子去玩密室及狼人杀游戏。Amy姐说事情真相她最清楚，对于周杰伦被影射有私生子，她说：“人家亲爹在西安，可别瞎造谣了”。

Amy姐痛批现在造谣都不需要成本，只要凭着几张商业合作拍的照片，加上胡扯的时间线，连证据都不给，就传开了。她直指时间线根本对不上，所谓两人退股时间事实上相差七年，根本不是网路传闻的同步引退，何况爆料者根本没有很直接的证据。