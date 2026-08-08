（香港讯）无线（TVB）王牌处境剧《爱・回家之开心速递》8月7日举行“回家派对”，一众演员倾巢而出，与现场近千名热情观众一同抢先收看大结局，场面盛大又热闹。然而，全场焦点除了落在剧集大结局外，更落在早前爆出不和传闻的“大小姐”林淑敏及“熊尚善”滕丽名的互动之上。

活动上，林淑敏与滕丽名同场亮相，但两人全程几乎零交流，而在接受《香港01》访问时，两人的站位都经过精心安排，中间夹着汤盈盈与吕慧仪，一字排开，滕丽名与林淑敏分别站在最左及最右两端，中间隔着两个人，距离感十足。

被问到有关两人私下不和，甚至传出争执的传闻时，滕丽名率先开口，试图将重点拉回活动本身，她感性地说：“在这么感动的日子，真的不好再讲这些事。今天这个活动是要回馈所有支持我们的观众，我们不想再回应这么多。”

另一焦点人物林淑敏被问及不和传闻时，则坦言当时选择不作回应，全因不想影响剧集及其他演员的努力。至于被网民发现在社媒取消关注对方，滕丽名回答说：“希望你让我们享受（现场）这么开心的时刻，别再问这些问题。”

虽然两人在访问期间表现得体，试图为不和传闻止血，但访问结束后媒体要求林淑敏与滕丽名两人合照时，滕丽名立即闪转身走人，婉拒道：“不好啦！”