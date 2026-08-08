（综合讯）中国75岁资深影后刘晓庆情感话题不断，近期又卷入高额金钱风波。曾任其专职摄影助理、小她38岁的古柯，向北京朝阳法院提告索赔504万人民币（约95万新元）。男方指称双方自2015年合作后擦出爱火，隔年便搬进女方豪宅展开长达六年的同居生活，期间女方还曾甜喊他“宝贝”。

古柯主张，同居期间他一人分饰多角，除了本业摄影，还同时包办司机、管家与社群营运等多项工作，属于“兼具恋人与事业伙伴”的双重关系。他强调自己并非被包养，仅领取每月1万人民币（约1900新元）的薪资并不合理，因此愤而要求补足劳务差额、加班费及利息。两人关系在2021年急转直下，当时男方欲借款创业遭拒，随即遭到封锁并被要求搬离别墅，最终演变成法律纠纷。

面对的古柯庞大求偿，刘晓庆展现出一贯的霸气立场。她全盘否认恋情与同居说法，严正表明双方仅为纯粹的僱佣关系，且相关薪酬早已结清，绝无拖欠。对于男方动作，她痛批对方毫无证据就狮子大开口，态度极为强硬，表明绝不会向舆论低头，更冷酷开呛“一分钱都不给”。

目前该案已进入法院调解阶段，究竟是劳务纠纷还是情变撕破脸，仍有待司法机关进一步调查理清。