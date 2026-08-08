网民敲碗期待S.H.E合体开演唱会！《联合早报》网站、Instagram和脸书在8月5日发起“娱乐投票”，让读者和网民选出心目中最希望看到那个已经淡出或解散的团体开专场演唱会。截至8月8日中午，四个选项中，S.H.E以53%的票数遥遥领先，小虎队以34%的票数排名第二，无印良品和优客李林分别以10%和3%排名第三和四。

由Selina、Hebe和Ella组成的S.H.E，在2018年举办完17周年演唱会后，与华研国际约满不续约。三人分别成立个人的工作室，全面掌握自己的演艺经纪。虽然如今各自在音乐、戏剧、主持或家庭生活中独立发展，但她们从未正式宣布解散。

网民和粉丝都希望S.H.E能再一起站上舞台，而其中最大的阻碍一直是“团名”和“经典歌曲”的版权归属于前东家华研国际音乐。三人的感情深厚，相信如果能解决版权问题，合体开唱的日子并非不可能。

除了线上投票，电台UFM100.3早班节目“The Play Show”也在6日早上做了民调。70%的听众选择了小虎队，之后是S.H.E、无印良品和优客李林。听众留言：“当然是小虎队！很多脍炙人口的歌！不过现在已经是老虎队了”、“童年回忆，也因为没有看过他们的现场演出”、“那年春晚有幸看见他们合体，超棒！”。早班DJ在空中播出了小虎队《庸人自扰》，也勾起回忆杀，更有听众听着听着就哭了，直呼“我的青春！”、“跟唱了头两句就忽然好想哭。时间真的过的好快。”、“真的是含泪听歌”。