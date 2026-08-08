“我们虽然是一个小国，但我们也应该要讲述自己的故事。”《我们不是陌生人》（以下简称《陌生人》）导演陈哲艺在首映会上有感而发。

新加坡导演陈哲艺的电影《我们不是陌生人》8月7日在滨海湾金沙剧院（Sands Theatre）举行首映礼。尚达曼总统与夫人珍一藤木、数码发展及新闻部长杨莉明和资讯通信媒体发展局局长黄子鹏亲临现场。不少新加坡艺人也出席了首映礼，其中包括欧萱、徐鸣杰、陈凤玲和洪凌等。

总统尚达曼表示，陈哲艺的作品以细腻温柔的方式描绘新加坡，从日常生活中挖掘深层的情感力量。《我们不是陌生人》展现具鲜明新加坡特色的故事，能引起普罗大众的共鸣，而电影作为本地首部入围柏林影展“金熊奖”的电影，也树立了新标杆。

《陌生人》是陈哲艺“成长三部曲”的总结篇，它不仅见证新加坡社会的成长，也见证了导演与演员中的成熟和突破。《陌生人》除了观众熟悉的杨雁雁与许家乐， 林詠谊和林伟文也加入阵容，这是两人的首部电影。

导演陈哲艺（中）连同林伟文（左一起）、杨雁雁、林詠谊和许家乐，在首映礼婚宴布景前合照。（取自《我们不是陌生人》官方IG）

以婚礼为主题的首映礼

首映礼现场特别重现了电影中的婚礼场景。片中的两对新人踏上红地毯登台，杨莉明和黄子鹏则是这场婚礼的“见证人”。大家与现场受邀嘉宾一同高喊三轮“饮胜”，为电影票房大卖献上祝福，也提前为新加坡建国61周年送上祝贺。

电影放映前，陈哲艺坦言能够在新加坡，在最熟悉影片语言、方言与文化的人面前放映《陌生人》，对他而言意义格外重大。

首映礼现场重现电影中的婚礼场景，杨莉明（左四）和黄子鹏（左三）是这场婚礼的“见证人”。（嘉华院线提供）

以熟悉的细节描绘新加坡人的生活百态

影片没有刻意放大生活中的戏剧性，节奏也相对平缓，却恰恰贴近新加坡人的日常。那些看似平凡、日复一日的生活，正是我们熟悉却容易在忙碌中忽略的。

陈哲艺在人物塑造上的有趣之处在于他刻意避免过度煽情。片中的人物没有沉浸在悲伤之中，反而以幽默回应生活中的困境。这样的处理也更贴近真实生活。我们在面对艰难时刻时，未必总是以悲伤回应，有时苦中作乐，反而成为继续面对生活的方式。

电影中穿插了不少贴近新加坡的彩蛋，包括2025年国庆典礼上总统尚达曼亲临现场的一幕，引起首映礼嘉宾阵阵笑声。除了娱乐效果，彩蛋更是在回望过去走过的路，以及新加坡一路走来的变化。

杨雁雁（左）和许家乐在片中是“另类母子”。（互联网）

早报举办免费放映会

为回馈早报俱乐部VIP会员的长期支持，《联合早报》将邀请150名订户，参加8月20日傍晚6时30分举行的专属《我们不是陌生人》放映会。

被抽中的订户将各获赠两张电影戏票，并可于放映后参与映后分享会。《联合早报》与《新明日报》订户可从即日起至8月11日（星期二）点击 链接 报名参加送票活动。

此外，为配合《我们不是陌生人》于8月20日在新加坡全岛上映，Golden Village部分影院及Filmhouse 也将于接下来两个周末，重映陈哲艺的前作《爸妈不在家》（Ilo Ilo）及《热带雨》（Wet Season）。陈哲艺和戏中演员也将参与部分的映后对谈。电影门票已在Filmhouse和GV网站发售。