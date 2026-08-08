新加坡庆祝61周年国庆前夕，英文版《家》首次推出黑胶唱片，仅限量61张，每张由陈洁仪亲笔签名。唱片以新加坡岛形状设计，并搭配手工制作的陶瓷组屋模型。身为黑胶爱好者的陈洁仪对此格外兴奋。她透露，《家》1998年首次发行时是CD，“我自己至今也只保留一张。”

唱了27年 属于国人的歌

唱了27年《家》，陈洁仪却认为，这首歌早已不属于自己。

“《家》已经不是我的歌，而是大家的歌。”

《家》1998年首次成为国庆庆典主题曲，2004年再度选为主题曲。陈洁仪说，大约2010年前后，她开始真正感受到歌曲的意义已经改变。

“它已经不只是国庆日的歌，这些年大家庆祝时唱、纪念时唱、人在异乡时唱，它都会有不同意义。”

后来首次参加纽约举行的“新加坡日”，她看见许多海外新加坡人一边唱《家》一边流泪。

“那一次不是我感动观众，而是观众感动了我。”

不少海外新加坡人告诉她，《家》让他们重新找到归属感。她说，每次再唱这首歌依然会感动，但真正打动她的，“从来都是台下的人”。

当现代农夫 学会不急着长大

除了唱歌、拍纪录片和演舞台剧，近年来陈洁仪也当起“现代农夫”。种田让她重新认识时间，也让她明白，人生不必不停追赶。“植物不会急着长大，它们有自己的季节。”

她认为，人也一样。“人生应该像大自然一样，有不同季节。每一个阶段都有它存在的意义，不需要急，也不用害怕慢。”

这几年，她不断为生活做减法，对物质要求越来越少，却持续寻找新的自己。不过，她从没想过退休。

“我还是想继续唱歌、继续学习、继续体验人生。”

办巡唱不为证明自己

日前展开《新房》世界巡回演唱会的陈洁仪，下个月将回到新加坡演出。对她而言，巡唱不是为了证明自己，而是验证这些年的成长。

“不是证明，而是验证，验证这些年，我到底成长了多少。”

5月30日上海演唱会上，好友邓萃雯惊喜现身担任嘉宾，两人首次同台合唱。今年也是两人相识10周年。虽然聚少离多，两人却因价值观相近、彼此坦诚，成为能够分享人生的知己。

“我们在一起不太聊名利，反而更多谈成长、人生，也会互相提醒，不要忘记最初的自己。”

她说：“我不需要全世界理解我，只要有几个人真正懂我，就已经足够。”

谈到未来20年，陈洁仪没有宏大目标，只希望保持好奇心，继续学习和成长。

唱了27年的《家》已成为全民记忆，但如果要大家记住陈洁仪，她希望留下的并不是一首歌或多少代表作。

“我希望我的出现，是别人生命里的加分。”

她停了一下，轻声说：“如果未来有人提起陈洁仪，我希望他们会说，她是一个善良、真实，而且让身边的人变得更好的人，那就够了。”