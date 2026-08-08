（香港讯）现年59岁的前TVB小生陈锦鸿一向是圈中公认的“二十四孝爸爸”，曾为照顾患有自闭症的儿子而毅然放弃演艺事业。近日他作客著名DJ颜联武的访谈节目《颜式生活》时，却因一道问题罕见发火，护子心切令访问瞬间变成火爆的针锋相对。

节目中，颜联武试图探讨陈锦鸿如何面对儿子长大后须要独立的课题，随后进一步以假设性问题引导，触动了陈锦鸿的敏感神经。

颜联武抛出一个情景：“如果你妈妈年纪大了，她要自己一个人去旅行，你会不会担心？”陈锦鸿闻言后显得相当不满，认为这个比喻并不恰当。他先是反问：“我担心，那怎么样啊？”当颜联武试图解释时，陈锦鸿越讲越激动，声量也随之提高，多次大声地问：“又怎么样呀？我不会一直陪着她的嘛！”他强调，母亲是否能独自旅行，与他是否担心是两回事，核心在于母亲本身有没有能力这么做。

陈锦鸿显然对颜联武将“担心”与“放手”混为一谈感到不悦，他认为重点在于儿子陈驾桦是否具备独立生活的能力，而非他作为父亲是否愿意放手。面对颜联武的旁敲侧击，陈锦鸿的反应充满防卫性，令访问气氛相当紧张。

网民反应两极化

这段充满火药味的对话曝光后，引起网民激烈讨论。不少网民留言力挺陈锦鸿，直指照顾自闭症儿子绝不容易，批评主持人不够体谅且咄咄逼人。不过，也有部分网民认为主持人的提问角度并无不妥，只是陈锦鸿一谈及儿子就过于敏感及紧张，建议他可以放松一点看待。

事实上，陈锦鸿多年来为爱子陈驾桦付出了极多心血。儿子在3岁半时确诊患有自闭症谱系障碍（ASD），正值事业高峰的他毅然全面停工，全天候陪伴爱子学习与成长。如今心血终于没有白费，充满音乐天赋的陈驾桦不仅成功举办个人钢琴演奏会，今年更顺利升读圣方济各大学（前明爱专上学院）音乐系文凭。