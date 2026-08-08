（综合讯）Blackpink在8月8日迎来出道10周年，四名成员Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa终于以完整阵容和BLINK（粉丝名称）见面，让粉丝瞬间找回过去的回忆。她们选在韩国时间下午1点14分开启直播，特别用“13:14”这个象征“一生一世”的时间点，为10周年增添巧思。

直播中，Rosé提前准备鲜花与蛋糕，Lisa则将蛋糕递到Rosé手中，四人围在一起聊天时互动自然，熟悉的眼神与笑容再度展现多年培养出的默契。Lisa递蛋糕时还笑着说“only for u”，成员间亲密的互动，让粉丝直呼“熟悉的感觉回来了”。

对于此次10周年纪念活动规模不如预期，Jisoo在直播中主动向BLINK表达歉意。她说：“我们这次准备的活动规模稍微小了一些，原本我们非常想见到很多人，10周年是一个非常重要的日子，我们当然知道，但好像沟通出现了一些问题，真的很抱歉。”

Jisoo坦言，原本希望能和粉丝一起度过充满喜悦、非常开心的一天，却让部分BLINK感到失望，因此她特别向粉丝道歉，“我想真诚地向可能感到有些失望的BLINKs道歉，我想说我爱你们。”