2026年的新加坡国庆日，相信将是本地组合“插班生”的杨佳盈最难忘的一年！45岁的杨佳盈在国庆前夕（8月8日）于IG发文，宣布自己正式迎来新加坡公民的新身份，她写道：“Looking forward to growing old with my people, my home. （期待与我的同胞、我的家园，一起慢慢变老。）”来自马来西亚柔佛新山的她说，自己13岁就来狮城念书，之后一直在这里生活。她还幽默地将自己与新加坡的关系比喻为“谈恋爱”多年，如今终于“求婚成功”！

杨佳盈接受《联合早报》电访时说，这是她第一次申请公民，而她是在6日接到好消息，“因为我有‘娘娘’（陈洁仪昵称）的推荐信！其实我不知道申请公民官方有什么考量，但我申请的时候，请陈洁仪帮我写了一封推荐信……我觉得娘娘写得超好，她把我写得很美好，哈哈。”

杨佳盈透露，她在好几年前就有申请公民的想法，陈洁仪的推荐信也早在2021年就已写好，“我在参与了2021年的国庆庆典演出之后，觉得应该申请。还记得压轴环节，大家一起唱‘Count on Me, Singapore’、宣读信约时，我一直非常感动。我觉得在内心深处，我就是新加坡人，所以申请公民也是顺理成章的事。”

杨佳盈在今年1月正式递交申请，之所以等了四年，她笑认除了因为自己爱拖延，也因去年10月重返校园，在正向心理学学院（The School of Positive Psychology）修读心理治疗学士后文凭课程，让她觉得自己能为社会做出更多贡献，因而有了申请的动力。

“我觉得我申请公民的理由更充分了，我不仅仅是一个歌手，我觉得自己可以付出更多，这样胜算可能会更大。我不知道怎么说，就是一种感觉——就是今年了！”

陈洁仪（中）为杨佳盈（左）申请公民写推荐信，信中强调了她对本地音乐的贡献。右为“插班生”的陈迪雅。（Fresh Produce Studio提供）

既然幽默比喻跟新加坡“交往”多年，那在狮城生活的32年里，是否曾闹过“分手”？

杨佳盈笑答：“没有分手过！我们的关系非常稳定，也因此之前会觉得其实不用‘结婚’，不需要名分。反正我的生活都在这里，而且也拿了多年的PR（永久居留权），觉得没什么差别。但我现在意识到确实是有差别的，‘谈恋爱’和‘结婚’就是很不一样。”

她回想起收到申请结果通知时的心情，坦言当时很紧张：“我收到电邮说申请状态有更新，要登录系统查看。我登录后看到是‘原则性批准’（in-principle approval），那一刻真的太兴奋了！”

当被问及自己具备哪些“新加坡人”的特质，杨佳盈认为是“进取心”。她说，新加坡是一个唯才是用（meritocratic）的社会，“大家总是会思考如何提升自己，如何做得更好。甚至像冲咖啡这么简单的事，我都会想每次怎么能冲得更好，就是这种对更好的自己、更美好生活的不断追求。”

杨爸爸第一个得知喜讯

究竟陈洁仪在推荐信里写了些什么？

杨佳盈透露，推荐信内容强调了她对本地音乐的贡献。此外，她很想在申请中表达自己是一名环保主义者，陈洁仪也在推荐信中这样写道：“她是一名坚定的环保主义者，体现了许多新加坡人的积极价值观，包括强烈的职业道德、追求卓越，以及终身学习的态度。这从她多元且出色的工作履历中可见一斑。”

那杨佳盈接到好消息后，是否第一时间通知陈洁仪？

“没有，哈哈！因为我知道她肯定会说：‘Hello, it’s about time（哈啰，是时候了）！’这也是她在我IG贴文下的留言。”

至于第一个得知喜讯的人，杨佳盈说：“是我爸爸！”