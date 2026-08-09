上周票房：最接地气的“蜘蛛侠” 蛛丝一出即登榜首
毫无悬念，《蜘蛛侠：重生日》已经打趴一票大片，7月26日北美上映后票房极其火爆，首周末票房狂收3.55亿美元（约4.55亿新元），全球首周开画票房高达9.27亿美元（约11.89亿新元），荣登全球影史首周末票房亚军，仅次于2019年《复仇者联盟4：终局之战》（Avengers: Endgame）的12.24亿美元（约15.71亿新元）。
《蜘蛛侠：重生日》以狂风扫落叶之姿，席卷各地电影票房排行榜外，更大幅超越业界原先预估的4.5亿（约5.8亿新元）至5亿美元（约6.41亿新元）开画成绩。这部蜘蛛侠电影获得影评人和观众一致好评，在烂番茄网分别获得90%及98%的好评，普遍认为《蜘蛛侠：重生日》是漫威超级英雄片的一次成功重启（reboot），“这是迄今最接地气、最成熟的蜘蛛侠故事，是部佳作……不仅演技情感细腻，直击人心，动作场面也极具野心。”
随着新加坡国庆日长周末的到来，相信第七次以“蜘蛛侠”身份亮相的Tom Holland（汤姆霍兰）蛛丝一出，接下来要继续缠绑票房冠军宝座轻而易举。
蜘蛛侠到来，其他影片几乎全部下滑一名次，由奥斯卡华人影后杨紫琼主演的《魔方小姐》才上榜一周就被刷掉，目前留榜的亚洲片仅剩《给阿嬷的情书》。这部中国潮汕电影开画七周，截至8月5日票房为363万元。
周星驰自《新喜剧之王》后暌违七年再次执导长片新作《功夫女足》，8月6日新加坡开画，相信会吸引不少星爷粉丝捧场。《联合早报》也受邀到香港出席《功夫女足》记者会，敬请留意相关的直击报道。
2026年7月30日至8月2日票房排名
①（新）蜘蛛侠：重生日（Spider-Man: Brand New Day）
②（1）奥德赛（The Odyssey）
③（2）给阿嬷的情书 （Dear You）
④（3）小小兵&大怪兽（Minions & Monsters）
⑤（4）海洋奇缘：启航（Disney’s Moana）
⑥（5）玩具总动员5（Toy Story 5）
⑦（6）爱你致死不渝（Obsession）
⑧（8）后室：无限异空特别版本（Backrooms: Everything Must Go Edition）
⑨（7）尸变焚场（ Evil Dead Burn）
⑩（10）开放性邀请（The Invite）