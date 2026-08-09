8月8日从下午追到晚上，记者戏院里外最常听见的两个字就是“星爷”！

《联合早报》8月8日直击周星驰《功夫女足》香港四场映后谢票活动及晚间首映礼。周星驰率领“娥眉队”演员刘嘉玲、迪丽热巴、蔡思贝、胡予安、雪野，以及饰演裁判的张继聪、联合导演林子聪四处跑场，所到之处尖叫声不断。

不过，跑完几场活动，最抢镜的除了疯狂影迷，就是周星驰与老友刘嘉玲的互动。两人你一言我一语，互亏又互挺，默契十足，星爷甚至被老友拱，在其中一场谢票活动重现“酱爆舞”。

周星驰自编自导的《功夫女足》自7月在中国大陆上映以来，累计票房已突破22亿元人民币（约4.17亿新元）。电影目前已在新加坡上映，并将在8月13日登陆香港及澳门。为替港澳上映暖身，片方8日率先在香港举行多场特别谢票场。消息一出时，外界最关注的莫过于久未在香港公开露面的周星驰是否会亲自现身。

迪丽热巴（左）和星爷窃窃私语。（互联网）

记者过去早有耳闻“星爷迷”的疯狂，这次算是亲眼见识。有人打扮成周星驰电影中的经典角色，有人举着海报往前冲求签名，也有影迷一路跟着谢票“巡回”。周星驰与刘嘉玲看到熟悉面孔还忍不住问：“你怎么过来的？怎么比我们还快？”没有票进场的影迷则守在戏院外。

面对如此热情的港迷，周星驰笑说，很开心终于带着“娥眉队”从中国大陆回到香港跟观众见面。

《功夫女足》团队出席香港谢票会，和粉丝一同看电影。（互联网）

几场活动下来，只要刘嘉玲和星爷一搭上话，现场很快就变成一场趣味横生的“老友鬼鬼脱口秀”。

比如，周星驰称刘嘉玲是这部电影的“最高领导人”，刘嘉玲赶紧说自己只是客串不是主演，并把“帽子”退回去：“千万不要这么讲，最高领导人是你！”她还不断把发言机会推给老友：“你应该讲多一点，因为大家想听你讲，我们不用讲。”

刘嘉玲嫌聊天不过瘾，现场拱周星驰跳舞：“我要跟着你（跳），你带领我们跳！”观众随即起哄，周星驰最后真的动起来，重现电影中的“酱爆舞”，把气氛推向新高潮。

周星驰（左）和刘嘉玲在香港谢票会上搞笑互动，逗乐全场。（互联网）

两人的斗嘴几乎随时开演。刘嘉玲笑说，这次演“师太”考演技，“比较难一点”，周星驰马上接话：“你有什么难？我不想讲而已！”

周星驰随后提起自己在片场想执导“师太”时，刘嘉玲曾连声回“好好好，知道了，不要讲”。刘嘉玲随即自我辩解：“我这么没礼貌吗？我很尊敬你的。”星爷于突然换上一把格外温柔的语气，重新“演绎”两人的对话，硬是把原本的互亏版本变成温柔版，逗得全场大笑。

《功夫女足》团队和粉丝合照。（互联网）

刘嘉玲也没放过周星驰称她为“新人”这件事，当场追问：“你讲我新人？”周星驰马上解释：“你的相貌就跟新人一样，但是你的资历就真的最犀利了。”

刘嘉玲显然不买账，笑着抗议：“你不称赞我的。”周星驰一脸认真地回：“我现在不是在称赞吗？”一来一往，老友斗嘴的火花再次逗笑全场。

星爷坦言来不及把粤语版影片赶出来，觉得很遗憾。（互联网）

遗憾来不及制作广东话版

《功夫女足》登陆香港，却没有推出全片广东话版，也成为现场观众关心的话题。

周星驰解释，因为上映时间临时调整，有意制作的广东话版本赶不及完成，“这次真的不好意思，我自己也很遗憾。”不过他强调，电影本身结合不同语言，刘嘉玲饰演的“师太”便是说广东话，因此观众仍能在片中听见不少广东话。

当星爷被问若“娥眉队”真的对垒《少林足球》的“少林队”，究竟谁会赢？

星妈（中）也出席了这次的谢票会，为儿子加油打气。（互联网）

周星驰毫不犹豫把票投给众女将，“娥眉队会赢！”甚至笑称她们的武功在少林队之上。刘嘉玲则给出更简单直接的“战术分析”：“美女在，当然会赢！”

周星驰的母亲和姐姐也现身晚上举行的首映礼现场。