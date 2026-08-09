今天是国庆日，处处洋溢着喜庆氛围。如果此时此刻，要向外国朋友介绍新加坡，哪些地方最值得一游？哪些特色最能代表这个国家？

陪伴新加坡成长的的三位资深艺人、“青春老鸟”演员——陈澍城、刘谦益和朱厚任与《新明日报》分享他们心中的“新加坡名片”，说说他们眼中的狮城魅力以及他们今天如何庆祝国家61岁生日。

组屋——国人的骄傲

刘谦益受访时坦言，如果要向外国朋友介绍新加坡，“我会跟他们分享新加坡建造公共组屋的成就。它不仅是一栋栋建筑，更是新加坡人安居乐业、多元共融和共同成长的象征”。

刘谦益会向外国朋友介绍组屋。（档案照片）

他也会带外国朋友到滨海湾金沙57楼看高空露天游泳池的巧妙设计，因为从那里不仅可俯瞰城市景观，还可欣赏到整体城市规划，从高楼大厦、滨海湾、滨海艺术中心、花园和海港等，一次过可看到新加坡干净、绿化和现代化的城市面貌，是新加坡最具代表性的面貌之一。

另外，他还会带他们去品尝传承本地具有50年以上的本地美食，因为这些老字号代表着新加坡的饮食文化，每一道美食都有自己的历史和故事。

刘谦益也透露国庆日他一般会待在家里，傍晚和家人一起吃晚餐，然后一起观赏国庆检阅典礼。

不容错过星耀樟宜

朱厚任说，只要是外地来的亲戚朋友，无论他们在本地呆多久、他一定会陪他们去逛星耀樟宜（Jewel），因为那里汇聚了令人赞叹的美景与美食，老少皆宜，从不让人失望。

朱厚任也透露，近10年的国庆日期间，他都能从家里的窗口，看见挂着新加坡国旗的直升飞机在高空中飞过，间接提醒他，国庆庆典即将开始，所以今天也不例外，他会和家人一起在家守候。

朱厚任会带外国亲戚朋友去星耀樟宜。（档案照片）

游新加坡河了解历史

陈澍城认为，要让外国朋友认识新加坡，除了通过美食、景点，也不能忘记向他们介绍我国的历史文化。

陈澍城会带外国朋友游新加坡河。（档案照片）

他说：“如果只有一天的时间，我会带他们乘车逛逛牛车水，再坐船游新加坡河，介绍两岸的景物和背景故事，看看新加坡河口的鱼尾狮，再到滨海花园赏花打卡。”

本地美食方面，陈澍城说会尽量推荐不同种族和籍贯的美食，因为新加坡是个多元种族的国家，有各种不同的代表性食物。

他说：“午餐、晚餐可以在老巴刹熟食中心用餐，因为靠近市中心，那里的食物也很多元化。”