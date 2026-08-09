（综合讯）中国女星虞书欣最近可谓衰事连连，她和侯明昊合作的新剧《长生骨》开拍一个多月来争议不断，先是传出双方粉丝因为番位问题发生争执，日前又有消息指，侯明昊粉丝疑似用雷射笔照射虞书欣的眼睛，引起双方粉丝在网上争论。星期五（8月7日）晚更传出，两人关系不和可能导致新剧停拍，不过消息未获证实。

虞书欣去年中传出家族企业财务纠纷及个人牵涉霸凌事件，多套主演剧集如《嘘，国王在冬眠》及《灿如繁星》等成绩差强人意，而目前正在横店赶拍的新剧《长生骨》（原名《念相思》）由筹拍开始屡遇阻滞，男主角由何与、王鹤棣、邓为换到最后落实由侯明昊担演，不料开拍至今仍是非不断。

虞书欣车窗出现离奇光点，疑遭雷射笔射眼。（取自网络）

两派粉丝掀骂战

日前侯明昊迎来29岁生日，大批粉丝到拍摄现场日夜苦等为偶像送惊喜，凌晨时分虞书欣坐车离开时，有人拍到其车窗附近出现疑似绿色光点，其粉丝即认定是侯明昊粉丝所为，故意用雷射笔射向虞书欣眼睛。侯明昊粉丝随后发布多角度照片及影片，指出光点应为虞书欣工作人员在车内打开手机镁光灯所致，并反咬虞书欣粉丝“自导自演”，趁侯明昊生日制造负面舆论。

候明昊将身体探出车窗而挨轰。（取自网络）

与此同时，侯明昊近日又因在座驾行驶时探头出窗外向粉丝打招呼，被指涉嫌违反交通条例，需要接受执法部门调查，双方粉丝又因此互掀骂战。

或因台风暂停拍摄

中国媒体求证剧组相关人员，对方称该剧仍在正常拍摄中，网传10日将停工，可能是因为浙江、横店一带受白海豚台风威力影响，不排除正常的拍摄安排被误传为“剧组停拍”。

其他受访业内人士也透露该剧已经拍了一个多月，现在若换男主，之前拍的男主戏份都要作废，损失巨大，加上演员们都有签合约，若没有特别重大问题，不可能临时换男主。