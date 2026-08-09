新加坡在8月9日今天庆祝61岁生日，本地艺人在社媒上以不同方式为国家庆生。38岁的本地艺人黄振隆刚在7月8日喜获麟儿黄邓铠，一家三口首次一同庆祝国庆，喜乐融融。

爱搞怪的主持人周崇庆则携爱猫Furby出场，用AI（人工智能）制作了一支视频。片中周崇庆和爱猫玩起高空跳伞，降落今年国庆庆典场地国家体育场内，非常逗趣。

除了周崇庆之外，容启航也把AI玩得不亦乐乎，甚至将自己化身超级英雄夯片《蜘蛛侠：重生日》（Spider-Man: Brand New Day）里的“狮城版”蜘蛛侠，一边吃烧肉饭一边写道：“国庆日快乐，来自你的新加坡好邻居蜘蛛侠。”

容启航化身狮城版蜘蛛侠贺国庆。（取自容启航IG）

林俊杰携洪俊扬自弹自唱

金曲歌王林俊杰8月9日于IG上载一支和好兄弟洪俊扬自弹自唱的视频，为新加坡庆生。他在PO文中写道：“今年国庆，想唱一首很有‘家’的感觉的歌……唱了Jasmine Sokko（楚晴）的‘You’ll Be Okay’。在这个特别的时刻，这首歌听起来格外有意义。也很期待Jasmine今年在国庆庆典的表演！新加坡国庆日快乐。We’ll be okay.”

本地综艺阿姐钟琴去年以跑步的方式为新加坡庆祝60岁生日，今年她依旧选择身体力行，挥发汗水跑61公里为国家庆生。

钟琴在社媒分享视频，写道：“我用自己的小方式，来庆祝这个我称之为家的国度。一步一脚印，一次次地奔跑，分4次跑完61公里，祝新加坡61岁生日快乐。”

陈罗密欧晒服役照

热爱摄影的陈罗密欧，在8月9日新加坡国庆这天，分享了他镜头下的狮城美景。另外，他也分享过去穿军装服役的旧照，感性祝贺国家生日快乐、

陈罗密欧（左图前排左二）在国庆这天，晒出服役以及退伍时与父母合影的旧照。（取自陈罗密欧IG）

他写道：“回想起当年身穿制服、满怀自豪的日子。回首过去，那段时光不仅是为国效力，那些友谊、回忆和经历，成就了今天的我们。61年的成长与韧性，以及我们共同拥有的故事。新加坡，生日快乐！”

陈泂江则在IG晒出和家人吃传统咖啡店早餐的照片，说：“一顿简单的早餐，片刻的家庭时光，满满家的感觉。正是这些点点滴滴，让这里成为了家。国庆快乐！”

陈泂江和家人吃新加坡传统早餐为国家庆生。（取自陈泂江IG）

林湘萍制作“新雅”狮子肉松面包

圈中烘焙高手林湘萍，今年选择烘制礼貌运动大使“新雅”的酸种肉松面包，为国家庆生。看到可爱又美味的“新雅”面包成形，林湘萍写道：“……带着爱与满满的新加坡自豪感新鲜出炉。有了礼貌狮子‘Singa’（新雅）的陪伴，这也是一个小小的提醒——我们应当选择善良，就从每一个小小的善举做起，国家就会变得更加美好。新加坡，61岁生日快乐！”

因工作经常得新、台两地奔波的陈邦鋆，也为国家送上祝福。他感性写道：“在两个家之间奔波、构建生活的这6年，教会了我们一个简单的道理，当你知道自己的根在何处，便能无所畏惧。新加坡，无论我们漂泊多远，你始终是我们最坚实的港湾，承载着我们的家人、未来和心。我们之所以能勇敢追逐一切，是因为知道有你在背后支持着。谢谢你成为我们的家。新加坡，61岁生日快乐。我们爱你。”

陈邦鋆一家四口在樟宜机场合照，庆祝新加坡61岁生日。（取自陈邦鋆IG）

瑞恩一个字“红” 尽显对国家的爱

语气用语言和文字表达，艺人瑞恩则选择把对国家的爱“穿”出来。只见她一身红、白相间，IG上仅写了一个“红”字，很有个性地把对国家的爱与热血，表达出来。

瑞恩为国家庆生的PO文很有个性，简短一个“红”字，道尽对国家的爱。（取自瑞恩IG）

另外，资深艺人如洪慧芳和陈丽贞等，也都在社媒留下对国家的庆生祝语。洪慧芳说：“新加坡国庆快乐！国泰民安，愿每一个家庭幸福安康，愿我们的家园繁荣昌盛，平安喜乐！Majulah Singapura！新加坡，生日快乐！”

陈丽贞（左图）、郑各评和洪慧芳夫妇一早祝贺新加坡生日快乐。（取自艺人IG）

陈丽贞则写：“61岁生日快乐，新加坡！愿我们的家园繁荣昌盛、平安幸福，人民团结一心，携手迈向更美好的未来！Majulah Singapura！”