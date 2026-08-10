继《九重紫》《桃花映江山》等热播剧后，中国95后花旦孟子义搭档何与主演的古装权谋爱情剧《百花杀》近日播出。剧中，她登场时是惨遭灭门的孤女顾青栀，重生成为拥有两世记忆，聪慧果敢的昭宁郡主沈汐和。

谈及沈汐和有仇当场报，绝不内耗的性格，孟子义接受《联合早报》电邮访问时说，饰演这样的“恶女”非常过瘾：“就是很爽很痛快，算是让我体验了一把极致的爽文感。”至于现实中的自己，她指之前曾被许多人评价钝感力很强，不容易被外界的声音消耗，但要说内耗“肯定多多少少还是会有点的”，只是不会影响自己很久。“因为我其实也是个很痛快的人，有什么想法我会讲出来的，之后也就没什么好内耗的啦。”

实际上，沈汐和那份不内耗的清醒，挺让孟子义向往的，“她从来不会陷在情绪里，遇到问题就会及时解决，让我觉得是非常有魅力的。”要说自己跟角色的共同点，她认为是两人都带着一股韧劲儿，认准的事情就会坚持到底。至于不同之处，则是沈汐和冷心冷面的形象，常让人猜不透心思，而孟子义则比较松弛外放。

孟子义此次饰演的沈汐和是一个反骨铮铮的非典型大女主，角色融合了前世顾青栀的灵魂与记忆。

被问及在演绎时如何区分并融合两个不同的人设，她指沈汐和比较懵懂单纯，从小在西北父兄的疼爱中长大，而顾青栀则更为狠厉冷冽。在表演时，她主要通过眼神从清澈到坚定的转化，来区分这两个角色。此外，孟子义在看完剧本角色后，特地为顾青栀设计了习惯性敲手指的动作，力求通过神态和肢体细节，更好地区分顾青栀和沈汐和。

孟子义主要通过眼神从清澈到坚定的转化，来区分沈汐和与顾青栀。（取自艺人工作室微博）

基于角色的设定，拥有顾青栀记忆的沈汐和能预知未来，提前做出应对。若在现实中也能预知一件事，孟子义最想知道陪伴自己的家人和身边在乎的人是否平安顺遂，并透露这其实也是自己最牵挂的事。

体验了沈汐和的人生后，孟子义觉得提前知道结局是铠甲还是束缚？她说：“我觉得坏结局无法逆转就是枷锁，好结局能给我坚持下来的底气，就是铠甲。”

《百花杀》将非遗香道作为女主角的权谋利器，沈汐和能闻香识谎、凝香成毒并以香设局。为此，孟子义在开拍前特意研习了古法香道。她透露，学习古法香道不仅是碾粉、调香等手法的练习，更需要心静，这段经历的最大收获是让她更能沉下心来做一件事。“通过学习调香这件事，我才更理解沈汐和的强大定力，所以对我来说是很珍贵的经历。”

与何与默契升级 何润东私下温和有趣

继《金庸武侠世界》后再度与何与合作，孟子义觉得两人如今更熟络也更有默契，“有过一次合作的基础，我们比较熟悉对方的表演节奏，相比上次更加松弛自然，更能get（抓）到对方的点。”

谈及在剧中饰演其父亲的何润东，孟子义说，合作前常在荧幕上看到他的作品，一直觉得他气场强大，是一位很厉害的前辈；进组后，她发现何润东私底下其实特别温和有趣。

孟子义觉得剧中饰演父亲的何润东私下温和有趣。（取自微博）

提到戏里的父女对手戏，孟子义说，剧中沈岳山极为疼爱女儿，但由于如今的沈汐和心境已大不相同，所以她一开始面对父亲的热情时会有点陌生，直到后来才逐渐适应，并重建起深厚的亲情。戏外，两人会一起讨论每场戏、人物的内心想法和行为逻辑。她还提到，何润东在片场非常照顾大家，让她自然而然对他产生如父亲般的尊敬与依赖感，这也帮助她更快地融入角色的状态中。

爱犬“巧克力”客串襁褓皇子

值得一提的是，孟子义的爱犬“巧克力”也客串出演《百花杀》，在一场登基戏份中，充当襁褓里的“皇子”！孟子义表示，这场登基戏需要抱着刚出生的皇帝，“如果（襁褓）没东西的话，剧组的襁褓会塌掉，所以我和导演商量了一下，在确保镜头不会露出的情况下把巧克力放进去了，这样就不会穿帮。”她还赞巧克力是“老演员了”，很听话，该场戏也拍得很顺利。

孟子义的爱犬“巧克力”在一场登基戏份中，充当襁褓里的“皇子”。（取自艺人工作室微博、艺人微博）

回看演出古装剧之路 内心变强大

从《说英雄谁是英雄》的雷纯、《九重紫》的窦昭，再到如今《百花杀》的沈汐和，回看自己的古装剧之路，孟子义觉得，自己最大的改变在于内心变得更加强大。

她说，在诠释这几个角色的过程中，自己也慢慢想开，“不用事事迁就别人，遇事要主动争取，不胡思乱想内耗，这也变成了我的底气。”

虽然入行以来演过不少古装作品，但孟子义并非对古装戏情有独钟。她说：“我对古装或者现代没有特别偏好，最核心还是考虑剧本角色本身能否打动我，能否让我有创作的欲望，我觉得这点挺重要的。”接下来，她希望有机会做出一些新的尝试，挑战未接触过的悬疑、民国等题材与角色。

新加坡观众可通过星和娱乐Asian+ VOD观看《百花杀》。