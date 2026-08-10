谢贤访谈综艺和亲子综艺

可上YouTube观看

7月中去世的香港资深影帝谢贤，演艺生涯近70年。除了大量影剧，他也上过不少综艺，比如接受过《鲁豫有约》《志云饭局》《最佳男主角2》访问。2004年，68岁的他与24岁儿子谢霆锋罕见地一同做客东方卫视的《家庭演播室》，大秀肌肉，让全场惊叹。比起表现青涩的儿子，在旁辅助的谢贤任意挥洒幽默，非常加分。

2013年和2015年，谢贤先后与胡枫、Joe Junior一起录制香港TVB电视旅行综艺《三个小生去旅行》和《四个小生去旅行》，前进欧洲各国，《四个小生》加入了曾江。几个乐龄好友一路互相批评、勉励，留下珍贵回忆。

2017年，谢贤上芒果TV的12期隔代亲子综艺真人秀《宝贝的新朋友》，与素人萌娃一起趣味互动。

宇宙年糕店

Space Rice Cake

可在Viu或tvN Asia（新电信电视Ch518／星和娱乐Ch824，每周四晚上10.30）观看

四名女艺人在韩国乡下开年糕店。（Viu提供）

韩国综艺《Biong Biong地球娱乐室》成员李恩智、李泳知、Mimi和安俞真因未能完成之前节目中的任务，被派往全罗南道高兴郡经营一家特别的“太空年糕店”。为了让店铺顺利开张，她们从清晨5时开始忙碌，不仅要亲手制作创意年糕，还要负责售卖，并为顾客提供各种特色服务。

原本一切只是普通的乡村小店经营挑战，直到她们在首尔也有了一家分店，情况开始不同。从此，四人不仅要兼顾年糕制作与销售，还要承担更多突如其来的任务。在同时经营两家店的过程中，成员们将迎来更加混乱、辛苦又充满笑料的挑战。