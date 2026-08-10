洛克比空难大搜查

Pan Am Flight 103

可在Netflix观看

1988年12月21日傍晚7时03分，从伦敦飞往纽约的泛美航空103号班机（Pan Am Flight 103）在苏格兰洛克比（Lockerbie）上空遭炸弹袭击，机上259名乘客与机组人员，以及地面11个居民，共270人遇难。这起英国本土最严重的恐怖袭击事件，至今仍是英美两国的集体创伤。Netflix迷你剧《洛克比空难大搜查》改编自这起真实事件，聚焦英美两地围绕空难展开的调查过程，同时描绘这场悲剧如何深刻改变了洛克比，以及失去至亲的受害者家属的人生。

要把一场带有集体创伤记忆的悲剧改编成电视剧，风险颇大，它主要考验导演Michael Keillor（迈克尔凯勒）的情感拿捏。把事件过于戏剧化，会被认为是在消费逝者；过于客观冷静，则显得缺乏温情，使剧情变得枯燥。为了避免在戏剧化与纪实性之间失衡，导演没有将重点放在灾难本身，而是将镜头对准事件中的每一个人。

导演没有将重点放在灾难本身，而是将镜头对准事件中的人物。（Netflix提供）

遇难者故事为剧情添温度

最令我印象深刻的，是剧情在不同人物之间切换的流畅度。从受害者家属、负责警官，到警官家人，这些人物的出现不是为了推动情节的发展，而是在提醒众人，任何一场意外和调查，影响的不只是受害者家属，还有把心血投入工作的公职人员以及他们的家人，而这些人的牺牲往往被忽略。

遇难乘客在剧中也不仅是“受难者”的身份。在开篇的时候，导演便直观地呈现他们上飞机前的平凡生活，有的是家中的儿子，有的是期待回家过圣诞的父亲，他们都有着自己的人生。比起刻意煽情的情节，我认为这些朴实且生活化的场景，更能让观众意识到这起恐怖袭击事件对许多家庭带来的伤害。

打破调查人员刻板印象

这部剧也不让“受害者家属”沦为悲伤的象征。有人不断追问真相，有人沉默处理后事，也有人在多年后依旧无法接受亲人的离去。面对同样的失去，每个人都有截然不同的反应。

人物的塑造刻意打破调查人员“冷静且无所不能”的刻板印象。（Netflix提供）

在不少灾难相关的作品中，调查人员一般被塑造成冷静、高效、近乎无所不能的执行者。这部剧刻意打破这种刻板印象。剧中的警员并非只出现在案发现场，他们也会回到家中与家人吃饭、谈论工作，也会面对伴侣的不安，甚至因为长期在灾难现场而失去与孩子相处的机会。剧情给予警员足够的空间，让他们的各种情绪自然流露，透露了人类在情感面前所体现的复杂性，也丰富了整部剧的情感层次。

比起一部电视剧，这部作品更像一部半纪实作品。它借助剧中人物的情感以及在案发现场拍摄的史料，完整地拼凑出这个故事。虽然有小部分剧情以较夸张的方式呈现，但不影响整体观看体验。这部剧让大家意识到恐怖袭击的影响不会只停留在发生的那一刻，也不会只留下调查数据，而是会渗入到受害者家属和前线服务人员的日常生活。