星星大声说：黎彼得和许冠杰首见面 被对方“考”斤两
香港演员兼作词人黎彼得（右图、左图左）擅长写小市民心声，生前曾分享《浪子心声》创作契机。 （互联网）
“第一次见他（许冠杰），他叫我写一堆字给他，先摸摸我的底，因为他怎会知道我这个当司机的家伙有多少斤两？我只写了开头两句罢了，结果他抱起吉他唱‘难分真与假’……觉得很可以哦。”——已故香港演员兼作词人黎彼得谈到和许冠杰合作的趣事。后来许冠杰又请他加进“命里有时终须有，命里无时莫强求”，一首《浪子心声》经典就此完成。
“当时我在纽约拍摄很难演的影集《拥挤的房间》（The Crowded Room），于是决定将我的社媒平台Instagram删除。那时我发现自己对这些网上的‘假象生活’上瘾，不断刷屏追看大家对我的评语。我以心理健康理由对外宣布删除IG，媒体却以负面角度大作文章，说我精神崩溃等，让我感到气愤又难过。”——“蜘蛛侠”Tom Holland（汤姆霍兰）受访时聊起当年毅然删除IG账号的原因。
“不知道为什么活着的话，可以试试写一份认真的遗嘱。写一写，应该就会想起来，几个在乎的人，几件在乎的事。那些就是活着的理由。”——台湾主持人蔡康永前阵子在日本东京银座举行画展期间，于社媒与大家分享生活哲学和生命态度。