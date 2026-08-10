听刘嘉玲聊老友周星驰，也是这趟采访的一件乐事。《联合早报》8月8日在香港采访《功夫女足》多场造势活动，并在活动前访问客串“师太”的刘嘉玲。记者给她出了一道作文题《有一种友情叫刘嘉玲和周星驰》，问她会怎么写。她用了一个又一个“就是这样咯”，勾勒出她眼中那个数十年来始终没变、冷幽默依旧的星爷。

刘嘉玲笑说：“周星驰每次跟我讲的一句话就是‘就是这样咯’，我问他最近怎么样，有没有交女朋友，日子过得如何，他都回‘就是这样咯’，回话的时候是没有表情的。”

在她看来，星爷从年轻至今，那份冷幽默和独有的对答节奏始终没变，“但我觉得很亲切，我认识他的时候就是这个样子，到现在还是这个样子。”

两人虽不是频密联络的朋友，但多年的交情与默契早已放在心里。因此，当周星驰邀她客串《功夫女足》时，她看过剧本，觉得角色适合现阶段的自己，也相信星爷既然找上她，自有他的原因，于是欣然答应。

周星驰和刘嘉玲不是频密联络的朋友，但多年的交情与默契早已放在心里。（取自刘嘉玲IG）

谈到老友这些年的变化，她说：“他现在就是老了。头发白了，但是心没有老。”

在她眼中，周星驰最难得的，是内心始终住着一个小孩，“你看他拍的电影，年纪大的人可能看不懂了，但小朋友看得很开心。”她认为，周星驰厉害之处，正是作品始终能吸引新一代的小观众，“他又‘培养’了一批小朋友观众，在10年、20年之后，他们还会记得周星驰导演。”

劝过星爷把头发染黑

星爷如今顶着一头白发，记者问刘嘉玲可曾劝他把头发染黑？她马上答：“有啊！”深知老友性格的她也知道劝不动，“他不会的，他这种人很自我的。你看他，不是电影宣传，基本上不出来。”

刘嘉玲在《功夫女足》中虽只是客串，却义气十足，力挺老友周星驰，陪着他在香港四处奔波，连跑多场电影造势活动。（创艺电影提供）

既然《功夫女足》讲足球，记者也请刘嘉玲想象一场明星足球赛，由她排兵布阵，会把星爷放在哪个位置？她想了想，笑说会把身手敏捷的周星驰安排在Messi（梅西）或“帅罗”Cristiano Ronaldo（罗纳尔多）般的进攻位置，自己则选择留在场边，“我踢是不会踢了，就在旁边走来走去，或者当教练，教他们怎么布阵，叫周星驰多踢一点！”

星爷不当她的“牌友”

《功夫女足》中，刘嘉玲有几场打麻将的戏。记者好奇，戏外她可曾与星爷在牌桌上过招？她说，现实中的周星驰其实不打麻将，“我印象中他只打桌球。”

关于牌桌戏，她曾打趣向星爷开“接戏条件”，“我问他，你演不演？如果你演，我就来。”没想到对方回她：“嘉玲姐，你不要跟我开玩笑啦。”

刘嘉玲在访问中，分享不少与周星驰的趣事，让人窥见镜头之外的星爷。（创艺电影提供）

到了片场，她仍不死心，想让星爷客串当自己的牌友，结果星爷始终没有上场。

“作为他的朋友和一个观众，我还是蛮希望他能够再出山。”刘嘉玲说，哪怕只是像她一样客串一个角色也好，“我真的很期待可以在60多岁，再来合作（演戏）一把。”

等喝星爷收藏的好酒

刘嘉玲在访问中形容周星驰是“世外高人”，笑说身边的梁朝伟也是个“高人”，两男都找到了最适合自己的生活方式，过得舒服、自在，不去干扰别人，只会很认真地做自己喜欢的事，“我觉得很幸运，能够遇到这样的高人。”

刘嘉玲也在访问中爆料，周星驰收藏了不少好酒，也懂得什么酒配什么菜，“所以对饮食这么讲究的人，拍出来的电影不会差。”

她隔空向周星驰喊话：“电影票房这么好，必须要让他请我喝酒吃饭！”

星爷伟仔相处模式有“文武两版本”

若把周星驰和梁朝伟放到同一个酒局，会是什么光景？刘嘉玲回想两男过去相处的情景，笑说有“文武两种版本”。“文”的时候，两人端正安静地坐着，她夹在中间左看右看；“武”的时候，两名李小龙迷则会聊起李小龙、咏春，兴起时还会比划一番，看谁先出招。

她还有一个“银幕梦”——希望周星驰与梁朝伟合演一部电影。

两男当年同期进入无线电视艺员训练班，后来各自在演艺圈走出截然不同的路。刘嘉玲说：“如果他们可以有一次世纪合作，我想到都很兴奋。我想这也是所有观众非常期待的一件事情。”

访问的最后，她除了提醒星爷记得请她喝酒吃饭，也再呼吁星爷认真考虑复出，“这么多观众喜欢你、爱你，到了疯狂热爱的地步，你也应该回馈大家一下，想一个适合现在年龄的角色，再演一次。”

《功夫女足》已在新加坡上映。