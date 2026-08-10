（综合讯）中国节目《披荆斩棘2026》9日正式公开第六季完整阵容，28位“哥哥”跨界集结，横跨歌手、演员、偶像、饶舌歌手等不同领域，台湾艺人刘畊宏也名列其中。

正式开赛前，刘畊宏特别连线好友周杰伦“讨教”，没想到等来的却是一连串“损友式建议”。面对节目直播竞演的考验，周杰伦先提醒他：“直播是很恐怖的事，音一定要到位。”随后话锋一转，调侃刘畊宏：“给你最好的建议是你不要唱，要做就做最有把握的事。”

《披荆斩棘2026》正式开赛前，刘畊宏特别连线好友周杰伦“讨教”（互联网）

刘畊宏最有把握的是什么？周杰伦毫不客气地把答案指向他的招牌肌肉，笑说：“最不会出错的就是你的肌肉，把肌肉露出来，帮大家伴舞一下。”

刘畊宏听完只能苦笑，提醒周董并非参加健美比赛，自己不可能完全不唱，顶多“少唱一点”。没想到周杰伦得知《披荆斩棘》采用淘汰制后，竟然说自己演唱会快到了，要刘畊宏“赶紧淘汰一下，快回来”，一番话让好友哭笑不得。

刘畊宏的初舞台准备演唱自己创作的《彩虹天堂》。他认为，可能很多人都没听过这首歌。周杰伦则马上接说：“《本草纲目》不就是你的歌吗？跳操时大家不是都觉得（是你的歌）？”一句话点中刘畊宏近年来凭健身操爆红的“全民印象”，周杰伦的《本草纲目》，俨然成了“刘教练”的健身进行曲。

《披荆斩棘2026》的其他哥哥包括余文乐、孙楠、王传君、李光洁、曹骏、小渖阳、郭晓东、阿云嘎、王以太、艾热等。本季最大亮点之一，则是57岁演员邵兵将与22岁儿子邵子恒一同参赛，首度出现“父子档”同台。

赛制也出现新变化，本季强调“全开麦、无修音”直播，让哥哥们直接面对现场舞台考验，唱功、气息、舞台表现与临场反应都将完整呈现。