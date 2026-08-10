（综合讯）泰国昔日偶像男团Dragon 5的成员德（Tae Thaman Taypun）8月6日凌晨骑单车离家后失踪，隔日被发现陈尸湄南河，终年46岁。初步检查显示，遗体表面未见明显外伤，疑似轻生。然而家属透露，德生前已做好剃度出家的准备，认为他不可能选择轻生，因此怀疑事件另有隐情。

据当地媒体报道，德被发现时身穿骑行服，背着一个黑色背包，包内装有超过20公斤的水泥砖及水泥块，而他离家时骑乘的米白色单车至今未被寻获，成为调查的重点之一。

德的伴侣在他失踪当天报警，并透露德离家时没有携带手机、钱包及GPS手表，过去从未发生类似情况。

家属对德轻生的可能性表示怀疑。母亲透露，德生前经常到寺庙打坐修行，并已有剃度出家的打算，相关文件也已领取，只待敲定日期，近期更一直为此做准备。

家属因此认为，他不可能突然选择轻生，对其死因存有疑问。

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