背20公斤水泥块陈尸湄南河 泰国男团成员死因惹疑
德生前热爱骑单车，社交媒体上也留下不少骑行时的照片与视频。 （互联网）
（综合讯）泰国昔日偶像男团Dragon 5的成员德（Tae Thaman Taypun）8月6日凌晨骑单车离家后失踪，隔日被发现陈尸湄南河，终年46岁。初步检查显示，遗体表面未见明显外伤，疑似轻生。然而家属透露，德生前已做好剃度出家的准备，认为他不可能选择轻生，因此怀疑事件另有隐情。
据当地媒体报道，德被发现时身穿骑行服，背着一个黑色背包，包内装有超过20公斤的水泥砖及水泥块，而他离家时骑乘的米白色单车至今未被寻获，成为调查的重点之一。
德的伴侣在他失踪当天报警，并透露德离家时没有携带手机、钱包及GPS手表，过去从未发生类似情况。
家属对德轻生的可能性表示怀疑。母亲透露，德生前经常到寺庙打坐修行，并已有剃度出家的打算，相关文件也已领取，只待敲定日期，近期更一直为此做准备。
家属因此认为，他不可能突然选择轻生，对其死因存有疑问。
生活遇到困难，可拨以下热线求助：
妇女行动及研究协会（AWARE）1800-777-5555（妇女援助专线，周一至周五，早上10时至傍晚6时）
新加坡援人机构（SOS）24小时求助热线：1767
关怀短信（CareText）：91511767
关怀辅导中心：1800-353-5800
心理卫生学院：6389-2222
新加坡心理卫生协会：1800-283-7019
圆缘助线（华语）：67410078