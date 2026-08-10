（台北讯）台湾媒体“壹蘋新闻网”报道，台湾艺人萧敬腾与友人投资的高档日本料理餐馆，近日传出与房东续约谈判破局，不仅遭通知不再续租，还收到存证信函要求限期搬离，也传房东要求餐馆撤离时保留现有装潢。

报道中指，房东过去曾开价9800万台币（约389万新元）询问萧敬腾等人是否有意买下店面，但遭婉拒。对此，萧敬腾的妻子Summer（林有慧）也亲自向“壹蘋”说明当初没有买下店面的主要原因。

日料餐厅开业时，萧敬腾夫妇与房东签下五年租约，每月租金15万台币（约5950新元）。这份合约将在2026年8月18日到期，随着租约届满，房东一度有意将月租调高至23万台币（约9100新元）。双方经过协商后，7月17日谈妥以每月20万台币（约7900新元）续约，岂料到了同月29日，距离正式签约前三小时，房东突然反悔，续约就此生变。

房东最终坚持将月租调高至23万台币（约9100新元），否则不再续约，并在当天寄出“存证信函”，要求餐厅在8月18日前搬离。之后，房东同意将搬迁宽限期延至9月30日，期间每月房屋使用金为22万台币（约8700新元），并透过房仲表示：“希望好聚好散，所以不管是日期还是租金都有优惠了。”

不过，房东仲介日前在未事先告知的情况下，突然带着有意承租者上门看店，适逢餐馆营业期间，故对店家造成困扰。

Summer：妥协会影响市场

对于有网民质疑，为何不干脆买下店面，或既然舍不得斥资打造的装修，为何不接受涨租，Summer向“壹蘋”解释，她不愿接受23万台币（约9100新元）的月租，也有市场层面的考量。

她说：“我妥协了，会有更多人辛苦。我想这不只是我们一家餐馆事，整条街差不多大小餐厅的租金预算都落在12万至14万台币（约4700至5550新元）。我们接受了23万，会影响市场价格，对很多人造成困扰。”

Summer说，目前仍积极与房东协商，希望对方能给予更多时间，让餐馆寻找新址、进行装修，同时妥善安排已经订位的客人。