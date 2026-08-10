曾参演《小飞鱼》《雾锁南洋》《人在旅途》《迷离夜》的73岁资深艺人李健汉，退休后没有安享清福，反而因妻子一句“你放不下面子？”，决定“重出江湖”，带着二胡、萨克斯风及小提琴，与妻子一起跑遍本地的小贩中心、咖啡店及社区场地唱歌。

两人在小贩中心表演的视频近日在社媒流传，勾起公众对他的回忆。

李健汉受访时透露，他在疫情前已逐渐淡出夜生活圈，疫情期间正式退休。退休三四年后，两夫妻在家闷得发慌，妻子便建议一起当街头歌手。

“我开始有点犹豫，但妻子一句‘你放不下你的面子？’，反而让我重新决定走出去。”

李健汉在80和90年代活跃于电视圈。（取自网络）

第一次做户外演出，他心里有些忐忑，担心没人听。没想到熟悉的广东歌一开唱便引起共鸣，有人点歌，也有人上前拍照、打赏，让他找回年轻时站在舞台上的感觉。

李健汉精通多种乐器，包括萨克斯风、钢琴、小提琴等。（曾美玲摄）

如今夫妻俩平均每周演出两三天，每次约三小时。为应付越来越多的点歌，他的伴奏歌单从最初二三十首，增加至超过200首，“有人点的歌我没有准备，我就回去练，弹好后再录进去，下次唱。”

除了做街头表演，夫妻俩也义务为老人唱歌。李健汉说：“我没有太多钱做善事，但可以用音乐让老人开心。”

去年9月，他也曾为《新明日报》与爱之心语联办的防诈骗路演站台，以不同乐器伴奏演唱《上海滩》《月光小夜曲》和《浪子心声》，现场赢得不少掌声。

李健汉目前在全岛唱游。（取自李健汉IG）

夜场40年 昔喝到胃出血 曾为周润发伴奏

李健汉年轻时曾参加华乐团学习二胡和扬琴，之后自学萨克斯风、小提琴，再拜师学钢琴，音乐造诣不浅。

1970年代末，他开始在夜总会及酒廊弹琴，从伴奏做到自弹自唱，夜场一做就是约40年。

当年不少海外艺人来新都在夜总会登台，包括邓丽君、张国荣和周润发。李健汉忆述，1978年周润发来这里登台唱歌时，由他负责伴奏，还帮忙提醒歌曲调子及节奏。

此外，他也大赞邓丽君、张国荣等巨星友善、没有架子。

不过，40年的夜生活也让他付出健康代价。当年经营酒廊，每晚工作至凌晨两点，客人不断敬酒，他曾一天喝下超过一瓶烈酒，最终甚至喝到胃出血。

《雾锁南洋》最难忘 因太累淡出电视圈

除了夜场工作，李健汉也曾活跃于电视圈，其中最难忘的是《雾锁南洋》饰演一名从中国来到新加坡、后来走上歧途的角色。

后来他以特约的方式，接拍过多部戏剧，但因为白天拍戏、晚上又要工作，身体逐渐吃不消。随着电视圈人事更替，加上新一代演员崛起，他的拍戏机会逐渐减少，最终淡出荧幕。

如今，73岁李健汉与小22岁的妻子育有两个儿子，孩子也继承父亲的音乐兴趣，正在学习华乐。