天才，女友

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2026年堪称田曦薇的霸屏之年，继《逐玉》《低智商犯罪》后，她主演的新剧《天才，女友》已上线。

中国青春爱情剧《天才，女友》由田曦薇和胡一天领衔主演，该剧改编自素光同的同名小说。28集《天才，女友》故事讲述天才少女林知夏（田曦薇饰）不善交际，从小没有好友。考入省级第一中学后，她因一场解题比拼，与阳光学霸江逾白（胡一天饰）结为同桌。在“社交达人”江逾白的带领下，林知夏逐渐走出孤岛，收获真挚的友谊。而林知夏为表达感谢则帮江逾白补习，性格迥异的两人渐渐从竞争走向互助。过程中，江逾白对林知夏渐生情愫，却只把爱意埋在心里。

就在林知夏被保送复旦后，江逾白准备在毕业之旅对她告白，却因母亲卷入诈骗案而遗憾离开。青葱岁月的约定戛然而止，两人最终能否重逢并走到一起？

雀骨

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中国古装爱情剧《雀骨》由侯明昊（右）和艾米主演，讲述的先婚后爱的故事。（取自剧集微博）

28集中国古装爱情剧《雀骨》由侯明昊和艾米主演，讲述先婚后爱的故事。

曾被传战死边关的靖安王府世子萧无衣（侯明昊饰），携赫赫军功重返都城，以果决凌厉的姿态求娶太傅之养女谢嘉鱼（艾米饰）。外人不解的强势娶亲，实则是萧无衣精心布局的复仇之计，背后藏着他为枉死边关将士洗雪沉冤，彻查军中军械造假大案的惊天谋划。

渴望挣脱束缚，追求自由的谢嘉鱼数次伺机出逃，却屡屡被萧无衣精准截回。两人开启一场双向试探的追逃博弈，谢嘉鱼本被迫成婚，在一次次危机中与萧无衣并肩作战，逐渐看见对方的真心，两人从契约夫妻逐渐发展为知己。