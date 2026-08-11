御廷谣

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两年前《墨雨云间》播出期间，吴谨言饰演的薛芳菲绝境逆袭、手撕仇人，观众纷纷在弹幕和评论区留言“看完乳腺都通畅了”。而随着吴谨言主演的古装剧《御廷谣》于7月28日空降开播，她所饰演的女状元孟廷辉同样秉持“有仇当场报，委屈不过夜”，让这个梗再度登上热搜。

32集中国古装剧《御廷谣》由吴谨言、陈哲远领衔主演，改编自行烟烟的小说《江山为聘》。故事讲述孤女孟廷辉（吴谨言饰）为改写底层命运立志科考入仕，意外结识微服私访的少年新帝英寡（陈哲远饰），两人联手铲除沙州贪官土匪。随后，寒窗苦读的孟廷辉入京参加女子恩科会试，一路披荆斩棘成为首位三元及第的女状元，并入主负责监察百官的察闻院。

孟廷辉被英寡破格任命清查虎啸帮、晚香阁等恶势力，逐步牵出血月会复国阴谋与朝堂权斗。两人从君臣知己渐生情愫，历经身世谜团、朝堂阻力与边境战乱，最终平定叛乱整肃朝纲。

复仇爽感再升级

《御廷谣》是吴谨言产后的第一部剧作，她饰演的孟廷辉小时候被人贩子拐卖，过着挨打、被迫靠偷骗替人敛财的日子，但她从未向命运低头。历经艰辛重获自由后，她将考取科举，入朝掌权立为奋斗目标。她深信只有握紧权力，才能真正护住身边的人。

吴谨言过去成功将《延禧攻略》《墨雨云间》中的魏璎珞、薛芳菲那股不憋屈、有仇必报的狠劲演到骨子里，近年几乎成了“复仇爽剧大女主”的代名词。相较于以往角色在暗处的隐忍蓄力，孟廷辉具有一股直来直去的野性冲劲——她不仅次次绝地反击，不畏权贵，更是遇事不平则鸣，敢怒敢言，面对皇帝也照样正面顶撞。而吴谨言也将孟廷辉身上的韧劲、却又时而冲动的鲜活个性，演绎得淋漓尽致。

吴谨言饰演的孟廷辉入京参加女子恩科会试，一路披荆斩棘成为首位三元及第的女状。（取自剧集微博）

像有一场戏，她在科举成绩放榜时意外落榜，之后发现自己的考卷遭偷换，紧接着灾祸接踵而至——她不仅在夜里遇袭，甚至险遭纵火置于死地。不过，孟廷辉最后凭借智谋与胆识自证清白，逼得官员吐露舞弊与换卷真相。

既然是逆袭爽剧，吴谨言在剧中的开挂时刻自然少不了。比如，她身陷囹圄险些被火烧死，关键时刻竟凭己力生生撞开牢门逃脱；过程中她遭遇手持利刃的反派，此时负伤的孟廷辉不仅用火把逼退了对手，还跑得比他们还快。直到逃出大牢那一刻，她才支撑不住倒下，而就在这千钧一发之际，皇帝及时驾到。

对于孟廷辉的开挂，有的观众或许会觉得有些欠缺说服力，但也有观众觉得这恰恰是“爽感拉满”的地方。在快节奏的剧情推进下，看着女主角在绝境中一次次化险为夷、一路大杀四方，过瘾又解压。

陈哲远饰演的年轻皇帝英寡，虽为一国之君，权力却几乎被权倾朝野的左相徐亭（吕行饰）架空。初登场时，英寡微服私访暗查贪腐，在途中偶遇了孟廷辉。陈哲远将皇帝喜怒不形于色的城府诠释得颇为到位，呈现的是一个清冷与克制的皇帝。

赵昭仪外放灵动

爽剧女主身边，少不了一个讨喜的闺蜜。剧中，赵昭仪饰演的闺蜜严馥之性格开朗、大大咧咧又重情重义，演绎外放灵动。虽严馥之贵为富商千金，但她常遭继母的百般算计，为摆脱这个困境，她与孟廷辉一同前往京都；闺蜜入仕为官，她则经营酒楼，生意做得有声有色。

赵昭仪（左）饰演吴谨言的闺蜜严馥之，张南（右）则饰演出身名门的沈知礼。（取自剧集微博）

另一个女角色是由张南饰演的沈知礼，她在通过科举后入职察闻院，与孟廷辉并肩作战。这个角色出身名门，聪慧多才，但据知在后续剧情中，她将被她视如恩师的右相古钦（郭品超饰）当作谋权棋子。

在大女主角逆袭的同时，《御廷谣》在塑造女性角色上下了不少功夫。无论是女子恩科，还是坚韧开挂的孟廷辉、仗义搞事业的严馥之，以及知书达礼的沈知礼，这三个女性角色性格各异、命运交织，撑起了剧中的女性群像。