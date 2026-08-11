谢韶光还好吗？自从复出之作《你好，再见》之后，就没有他的消息，很想知道他的动向。几时有下一部作品？——Jane（XXX364）

电台UFM 100.3主持人叶丽梅、张承尧和詹靖禾的“The Play Show”开播两年了。接棒黄金时段确实不容易，祝三位主持人越来越有默契，节目越做越精彩。——Jessica Tse（早报Kopitiam脸书留言）

我每天早上都要听“The Play Show”三位DJ的声音陪我上班。——EuNice Tan（早报Kopitiam脸书留言）

看了孙政在“微博文化交流之夜”泰国曼谷站的二胡独奏视频。很多人对二胡的固有印象，大多停留在抒情悲怆的曲风。孙政这场表演全然打破刻板印象，凌厉铿锵，张力十足，奏出近乎万马奔腾般澎湃磅礴的气势，爆发力直击人心。现场氛围感瞬间拉满，也让不少观众恍然：原来二胡也可以这般热血和充满力量感。——ollychan_sx（早报娱乐IG留言）

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