（香港讯）刘德华8月10日获香港浸会大学颁发荣誉文学博士学位，表扬他的杰出专业成就及对社会的卓越贡献。浸大校长卫炳江在典礼上盛赞，在人工智能（AI）快速发展的年代，AI或许无所不能，却“永远无法成为刘德华”，给予这位华语娱乐圈天王极高评价。

除了在演艺圈缔造亮眼成绩，刘德华多年来也持续投入公益，包括赈灾、儿童教育，以及身心障碍者相关慈善工作。卫教授赞扬刘德华对表演艺术的真挚热枕、严谨专业的工作态度，同时拥有慷慨气度，为演艺界树立良好榜样，“更重要是他为人谦逊，热心回馈社会，透过不同慈善途径及由其创立的基金，培育年轻人并支援弱势社群，不断为有需要的人带来启迪，为他们照亮前路。”

校方也以当今AI浪潮形容刘德华的不可取代性，并且说道：“在这个充满不确定性的人工智能时代，有一件事似乎可以肯定——人工智能永远无法‘成为’刘博士，因为它无法取代他的人性、他的才华，以及他透过艺术与华人社群编织的情感纽带。”

典礼后，刘德华出席“与刘德华博士真情对话”环节，与约700名浸大学生和教职员交流。对话环节还有著名电影制作人兼2023年浸大荣誉文学博士许鞍华博士一同参与，两人分享多年来合作无间的电影作品，并畅谈事业发展的心路历程和人生阅历。

刘德华（中）与许鞍华（右）出席“与刘德华博士真情对话”环节，和700名学生交流。（取自香港浸会大学脸书）

刘德华1981年踏进演艺圈，从电视剧打开知名度后，逐步横跨电影与歌坛，成为华语娱乐圈少数能在不同领域都站上顶峰的巨星。歌唱方面，他至今推出超过百张华、粤语专辑，全球唱片销量突破4800万张；电影生涯更累积超过160部作品，并曾三度拿下香港电影金像奖影帝、两度获得台湾金马奖最佳男主角肯定。除了幕前演出，他早年也成立电影公司、投入制作，扶植电影创作者，将影响力延伸至幕后。