（首尔讯）韩国女星河莉秀1995年接受性别重置手术，成为韩国首位变性歌手，凭亮眼外貌与敢于做自己的形象走红，更曾被封为“最美变性人”。她在亚洲拥有高知名度，不过，伴随名气而来的各种谣言也从未停歇。近日，她登上安善英的YouTube节目，罕见谈起与前夫Micky郑（郑英振）的离婚内幕，同时亲自澄清多年来流传的不实传闻。

河莉秀在节目中谈及2017年与前夫Micky郑离婚的过程，直言道：“我收入其实也赚得满多的，他当时以‘河莉秀的男人’身份生活，后来逐渐开始自己的事业了”。夫妻俩离婚前七八个月，Micky郑逐渐从工作中找到乐趣，也让她重新思考两人的关系，坦言“我是不是阻碍他了？”她担心“河莉秀的男人”这个标签会阻碍前夫的事业，因此主动提出离婚。

河莉秀说她并不在意丈夫是否会赚钱，“就我的立场来说，就算丈夫没有赚钱也没关系，我更喜欢他待在家里，在我工作的时候照顾我、一直陪着我。”只是当前夫开始找到自己的人生方向，她也希望能够成全对方。

河莉秀也透露，前公婆在同意他们结婚时，已经知道她没办法生小孩，但前夫是独子、前公公也是独子，这件事一直让她觉得很对不起他，“或许我内心深处，也曾希望看到他跟我分开后，和其他人结婚、生小孩，过着那样的人生。”

河莉秀强调自己从未后悔离婚，“我们并不是因为彼此不好才分开，而是觉得互相支持、各自走自己的路会比较好。”她更感性地说：“我在爱一个人的时候，想给的爱、想得到的爱都已经充分得到，所以没有留恋。”

如今前夫Micky郑已再婚了，也有了孩子，河莉秀不愿打扰对方家庭。她更帮忙澄清前夫的负面传闻，外界曾盛传Micky郑做生意时亏掉30亿韩元（约271万新元），她强调“完全不是事实”，两人只是选择了不同的人生道路，也希望外界停止对前夫及两人的婚姻做出毫无根据的揣测。