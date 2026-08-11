（综合讯）8月8日是王菲57岁生日，谢霆锋当天正在沈阳举办“进化”演唱会， 他现场演唱《谢谢你的爱1999》之后，看到台下有歌迷举起“锋哥，替我祝菲姐生日快乐”手幅，随即握着麦克风连说了两次“生日快乐”，让现场瞬间尖叫声四起。

大批网民称赞这是今年娱乐圈最含蓄也最浪漫的隔空示爱，虽然王菲本人不在现场，却收到充满爱意的生日祝福。

此外，有网民8月10日在社交媒体发文，透露在北京机场碰见王菲与小女儿李嫣结束云南大理旅行回北京。网民描述，王菲身穿蓝色短袖上衣搭配牛仔裤，还斜背着一个小包，看起来相当随性，李嫣则穿着白色长袖上衣搭配黑色长裙，一头黑色长直发格外显眼。

据悉，王菲的云南之旅除了有小女儿李嫣的陪伴外，大女儿窦靖童在《歌手2026》总决赛结束后，便从长沙转机前往会合。

另外，好友晒出王菲生日当天的照片。她坐在车内，穿深色休闲装，黑色棒球帽压得很低，口罩遮住大半张脸，帽檐上绣着“老王”，这是粉丝和圈内老友熟知的王菲昵称，这生日仪式相当“王菲”。