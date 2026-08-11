（香港讯）资深艺人谢贤（四哥）7月16日离世，享年89岁。家人遵从其遗愿，后事一切从简，不设灵以“院出”形式低调完成告别仪式。

据TVB娱乐新闻台报道，谢贤在火化后的骨灰已顺利安放上位，灵位设于宝福山，与生前多位圈中挚友，包括沈殿霞、罗文及张国荣成为邻居。

报道画面可见，谢贤的灵位设计贯彻其简约作风。碑石上并无花巧装饰，仅刻上其本名“谢家钰”、祖籍广东番禺，以及简单的生卒年份。而龛位上的遗照，则选用了四哥戴着标志性墨镜、绽放灿烂笑容的照片，一如往昔般有型帅气。

谢贤骨灰安放于宝福山，与演艺圈故友为邻。（互联网）

四哥四大“情人”难得同框

与谢贤合作过的荧幕情人难得相聚，甄珍（左起）、李琳琳、黄淑仪及林建明合照留念，也勾起外界对四哥的回忆。（互联网）

谢贤逝世后，不少圈中好友都难以接受，不禁怀缅过往。香港艺人林建明日前相约四哥前妻甄珍、黄淑仪及李琳琳聚餐。巧合的是，四人过去都曾在电影或电视剧中与谢贤饰演情侣，因此被形容为“四哥四大荧幕情人”难得同框。

黄淑仪曾是无线当家花旦，在剧集《红颜》与四哥有感情线，当年更为四哥跟狄波拉的婚宴担任姐妹。李琳琳及林建明则曾在剧集《天龙八部》中跟四哥合作并发展感情线，李琳琳饰演曼陀山庄的“王夫人”，谢贤则饰演“段正淳”。

林建明日前在脸书分享四人合照，配文：“你相信，这四大美女，都是年过70的吗？”网民大赞她们保养得宜，不同阶段展现不同的美。