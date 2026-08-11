新加坡前艺人陈之财于8月10日分享一则庆祝国庆日的视频，没想到有网民在留言区留下恶意评论，影射他早前涉及的交通事故案件。他当晚随即上传一段行车记录仪视频回应，引发网民热议。

陈之财早前在国庆日视频中，与太太向云、潘玲玲和黄世南夫妇及好友一同欢庆国庆，观看国庆庆典电视直播并欣赏烟花，气氛愉快。

不过，有网民在视频下留言：“新加坡有你这样的人真是丢脸。”（Disgraceful to have you in Singapore）对此，陈之财随后以一段行车记录仪视频回应，并以中英文写道：“各位家人朋友，我相信你们都是善意的。既然事情已经告一段落，回应大家的要求，我就与大家分享事发经过。希望通过我这次的事故，可以让大家更加警惕，小心路上安全。祝大家平安。”他在回复中附上行车记录仪画面，公开事故经过。

从这段视频中可见，陈之财的车辆在打信号灯并减速后，一辆电单车从后方撞上，导致事故发生。不少网民在视频下热烈讨论。有人支持陈之财，认为他已打信号灯，电单车却没有减速，也未保持安全距离，才会撞上车辆。也有人认为双方都有责任，指陈之财不应在高速公路上减速换道。

陈之财于2025年3月4日中午驾车行驶在亚逸拉惹快速公路（AYE）时，因走错车道后违规变换方向，导致后方一名21岁电单车骑士闪避不及撞上其车辆并重伤。他于今年1月14日被控一项抵触公路交通法令的控状，并于1月29日下午在国家法院认罪，被判入狱五天，以及吊销各级驾照5年。他后来在7月20日经高庭上诉获减刑，刑期由原本的五天监禁改判为一天，并于同日出狱。吊销各级驾照五年的处罚则维持不变。

《联合早报》记者尝试联系陈之财，但截至截稿前尚未获得回复。