（综合讯）第38届百花奖颁奖礼星期一（8月10日）晚上在北京隆重举行，卫诗雅凭《破·地狱》中郭文玥一角，爆冷击败马丽、宋佳、高叶等强敌，夺得最佳女主角奖，成为百花奖自1962年设立以来首名获此殊荣的香港女演员。

据报道，在101名大众评审的即时投票中，卫诗雅最终以51票的过半数压倒性优势胜出，足见其演技受观众肯定。卫诗雅听到自己的名字时，一度露出难以置信的反应，获在场的演员纷纷祝贺后，才冷静下来上台领奖。

之前因拍戏受伤、口部缝了50针并刚拆线的卫诗雅，领奖时强忍激动情绪，哽咽感谢百花奖的鼓励、评审的肯定和观众的支持，并分享了电影《破·地狱》中的台词：“难得我们的人生上了这趟车，我们就好好享受沿途的风景，好好跟身边的人聊天。”

她说《破·地狱》对她最大的意义是听到很多观众反馈——很多人看完后说“感谢电影让我和家里人关系变好”，这让她深信一部好电影能改变人生、让人放下执念。

五票之差击败梁家辉 易烊千玺称帝

影帝则由《小小的我》的易烊千玺夺得，他以48票险胜获得43票的香港资深影帝梁家辉，双方仅相差五票。他早前已凭同一角色斩获金鸡影帝，如今再下一城，年仅25岁的他也因此成为最年轻的金鸡百花双料影帝。

影帝由《小小的我》的易烊千玺夺得。（取自网络）

杨幂刘诗诗 落败最佳女配

最佳女配角由《抓娃娃》的萨日娜获得，之前呼声颇高的杨幂与刘诗诗双双落败。萨日娜获42票压倒性胜出，杨幂也有24票，而刘诗诗仅得一票。

最佳男配角由《南京照相馆》的王骁夺得；《镖人：风起大漠》的陈丽君以61票断层式斩获最佳新人。

《哪吒之魔童闹海》夺最佳影片

本届百花奖评选过程竞争相当激烈，在最佳影片奖的角逐中，《哪吒之魔童闹海》凭藉独特的艺术表现力与深刻文化内涵，最终以54票顺利胜出。

导演大鹏凭藉《长安的荔枝》摘下最佳导演奖，展现出他在电影制作上的卓越才华。

第38届百花奖部分获奖名单

最佳男主角奖：易烊千玺《小小的我》

最佳女主角奖：卫诗雅《破·地狱》

最佳影片奖：《哪吒之魔童闹海》

最佳导演奖：大鹏《长安的荔枝》

最佳男配角：王骁《南京照相馆》

最佳女配角：萨日娜《抓娃娃》

最佳新人：陈丽君《镖人：风起大漠》