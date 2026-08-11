新加坡艺人刘怡伶8月10日在社交媒体宣布，将离开陪伴她度过四年演艺生涯的经纪公司WILD，开启事业的全新篇章。

她感谢写道：“伴着日出，带着些许勇气，这似乎是开启人生新篇章最完美的方式。满怀爱意地告别WILD，感谢这无比精彩的四年。我将永远心存感激，谢谢在这里获得的每一个机遇、悉心的指导，以及我们共同拥有的美好回忆。谢谢在这段旅程中，每一个曾与我并肩同行的你。那么……我要开启下一段冒险啦，我觉得是时候尝试一个全新的方向了。

刘怡伶直言，对于新旅程，尽管有一些忐忑，但更多的是兴奋，“我已经迫不及待想看看未来会带我去向何方。感谢一路上支持我的每一个人，谢谢你们对我的信任，陪伴我走过这一程。希望在未来的日子里，你们能继续与我同行！”

经纪公司WILD也在该帖文下暖心留言道：“一直为你加油，Tasha！”

刘怡伶17岁时参加韩国娱乐公司海选，从3000名参赛者中脱颖而出，签下七年合约，赴韩国当练习生。2012年，她以女团SKarf团长身份出道；2014年，公司因资金不足倒闭，SKarf随之解散。

团体解散后，她回到新加坡，从事过演艺之外的工作，包括企业行政白领和泡菜公司销售经理。几经尝试，她最后还是在朋友鼓励下回归演艺圈，并成功转型为演员。她曾演出《欧巴，我爱你》《大大的梦想》《浴水重生》《小娘惹之翡翠山》《迷茫又无惧的我们》等多部本地电视剧。她备受观众青睐，自2023年起，连续四年获得《红星大奖》“10大最受欢迎女艺人”的肯定。