63岁的洪荣宏2025年年底接受前列腺手术，用了半年时间恢复，虽比医生预估的三个月还要久，所幸目前身体已经逐渐恢复正常。

他在台湾接受《联合早报》访问时回忆，今年1月在高雄开办演出时其实很担心途中需要上厕所，甚至把尿袋穿在身上以防万一，“结果那天没有（需要上厕所），一直到结束还跟一些观众朋友拍照，都忘记上厕所了。”

洪荣宏2025年年底经历手术，目前身体已经逐渐康复。（创时代提供）

他现在非常注重健康管理，不仅每天走一万步，也会搭配伏地挺身来保持体态。饮食方面则保持清淡，也不吃辣。“像今天来（访问）的时候觉得声音卡卡的，那我就不能太紧张，要不然会胃食道逆流。”

翁立友崇拜洪荣宏风采

洪荣宏出道四十余年，很多歌曲陪伴歌迷走过不同的人生阶段，甚至有歌迷因为某一首歌结缘而走入婚姻。所以对他而言，这些歌曲不只是作品，也带给许多人美好的记忆。

唱红《我问天》的歌手翁立友就是洪荣宏的歌迷，同在台湾接受访问的他说：“荣宏大哥不仅是我的偶像，还是我的财神爷！”他笑着解释：“因为我们会练荣宏大哥早期唱的歌，歌唱老师也是教大哥的歌，我就很努力地练歌，结果有一天我也终于变歌星了！”

他分享，平时健身跑步的时候会听洪荣宏的歌曲，而且每当遇到瓶颈或挫折时，翁立友都会去YouTube等平台翻看洪荣宏过往的歌唱视频，听他的歌曲，“看到荣宏大哥唱歌的迷人风采，我就会觉得很崇拜，我也要和他一样坚持，不能放弃。”

问他印象最深刻的歌曲，翁立友认为是《见面三分情》，他说：“这首歌我练了几百次，只要练好这首歌，90%的歌唱技巧就都有了。它低音很低，高音很高，中间又有一些转音的起承转合。”

在家里担任“助理”

台上的翁立友享受掌声和欢呼，台下的他就像一般人一样，享受日常生活。他说：“我喜欢去传统的菜市场，看五颜六色的水果蔬菜。卖菜的老板、老板娘们招呼客人的声音很棒，我觉得很有活力。”买菜时家人在前面挑，他就负责在后面拉着推车，帮忙抬重物，扮演“助理”。

翁立友在台下是务实型的丈夫。（创时代提供）

会不会有人认出他？他说：“不会不会，我会戴着帽子和口罩。不过有时候还是会有人认出来，我就很好奇我包到这样怎么还能认出来。认出来的话我会点点头，但也遇过比较热情的老板，那时候我就很想逃，哈哈！因为怕影响到其他人。”

陈美凤没忌口爱拉伸

陈美凤今年迎来70岁生日，但记者见到本人时，发现她保养得极好，状态完全不像70岁。被问及保养秘诀时，她笑说自己并没有特别忌口，只是不太爱吃甜食，平时也喜欢走路、晒太阳。她也会请老师到家里带着做运动，并认为无论男女、年纪大小，都应该多拉伸筋骨。她说：“现在大家太习惯看手机，身体反而很少真正伸展开来。”

陈美凤不爱吃甜食，平常爱做拉伸运动。（创时代提供）

她也谈到，自己有时会尝试比较大胆的造型，例如泳装，但她认为这没有什么问题，关键在于场合。虽然每次发布照片后，网络上总会出现一些评论或批评，但她看得很淡，“那是在泳池，又不是在马路上。女生为什么不可以这样穿？又不是穿得很少走在马路上。”她认为，如果有人来看她的社媒内容，却一直看不顺眼，那就没有必要继续关注。

洪荣宏、翁立友和陈美凤将和林姗、陈谦文及黄妃于9月20日（星期日）在新加坡圣淘沙名胜世界宴会厅举办“佳乐15周年金曲演唱会”。

《新明日报》和电台96.3好FM是演唱会指定宣传媒体。

▲佳乐15周年金曲演唱会

9月20日（星期日）晚上8时

地点：圣淘沙名胜世界宴会厅

票价：$168、$148、$128、$108、$88、$68（不包含手续费）

购票：bookmyshow.sg/en/e/JL15HH26 、biztmgptix.bigtix.io/en/e/JL15HH26