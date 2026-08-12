侠探杰克第四季

Reacher S4

可在Prime Video观看

《侠探杰克》第四季共八集，故事改编自英国知名作家Lee Child（李查德）的第13部杰克雷彻系列畅销小说《明日已逝》（Gone Tomorrow）。

故事在费城地铁上展开。杰克雷彻偶然注意到一名举止高度可疑且心烦意乱的陌生女子，直觉告诉他，这可能与自杀式炸弹袭击有关。雷彻的意外介入使他卷入一场涉及纽约警局、联邦调查局及国防部的庞大阴谋中。他不仅要争分夺秒找出炸弹袭击事件背后的真相，还要寻找一个失踪男孩，更要在多方执法机构的通缉与穷追猛打中逃生，并对抗恐怖分子头目莉拉霍斯（Lila Hoth）率领的暗黑势力。

Alan Ritchson（阿兰里奇森）继续饰演大男主杰克雷彻，Sydelle Noel（西黛尔诺尔）饰演的塔玛拉格林（Tamara Green）是本季重要角色，也是与雷彻有情感联结的对象。

穆里尼奥：特立之道

Mourinho

可在Netflix观看

这是Netflix制作的传奇足球教练穆里尼奥的传记纪录片。有“狂人”之称的穆里尼奥（也译莫里尼奥，José Mourinho）是世界足坛历史上最成功且最具争议的葡萄牙传奇足球教练。他以卓越的战术智慧和心理战术，以及执教初期的铁血防守反击风格闻名于世。目前，他带领的是西甲豪门皇家马德里。

三集的纪录片，从2004年穆里尼奥率领波尔图奇迹般夺得欧冠冠军切入。故事全方位回顾他过去20年在欧洲顶级赛场叱咤风云的历程，包括带领切尔西时期建立的英超铁血霸权，率领国际米兰在2010年斩获历史性“三冠王”荣耀，在皇家马德里与瓜迪奥拉的巴萨展开世纪死敌对抗的燃情岁月，以及随后带领曼联、热刺、罗马，直至近期重返豪门赛场的心路历程。