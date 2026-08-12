聪明镇 Bloody Smart

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把日本恐怖大师伊藤润二的作品真人化，本来就是地狱级难度。但《聪明镇》偏不信邪，把多个经典角色和世界观生缝硬剪成一个原创故事。结果呢？万众期待迎来的不是神作，而是口碑雪崩。恐怖片拍成这样，也算另一种恐怖。真正吓人的，其实是魔改。

故事设定在一座升学率百分百的神秘小镇。人人为了考上名校拼到走火入魔，升学焦虑反噬人性，离奇事件频发。作为全球首部集结多个伊藤润二经典IP的真人影集，《聪明镇》不只获得官方授权，连大师本人都参与了角色与概念讨论。

这部剧早在2022年杀青，经历四年后制才终于上线。导演兼编剧谢骏毅首次挑战长篇影集，加上梁咏琪、天心、温昇豪、赵文瑄及小S大女儿许曦文等卡司助阵，开播前就吊足观众的胃口。

然而开播后，网上负评几乎一面倒，不少人看完第一集就弃剧。为了写这篇剧评，我只能硬着头皮倍速追完。有人说熬到最后三集会有神反转，结果一路憋到大结局，还是看了个寂寞。

梁咏琪久违拍剧原本令人期待，但表现欠佳。（取自剧集脸书）

怪诞角色缝合得四不像

《聪明镇》几乎踩中台剧所有雷点。节奏拖沓，台词生硬，人人讲话都像在打哑谜。导演疯狂堆砌空镜头和慢动作，神秘感没拍出来，只剩满满的做作感。前半部不断搬出伊藤润二笔下的经典角色撑场，等这张底牌打完，只剩单薄的原创剧情继续硬撑。到了结尾，连台式狗血套路都搬出来救场，看得人满头问号。

我不算伊藤润二漫画铁粉，但经典作品几乎都看过。就算不是抱着朝圣心态，也看得出《聪明镇》到底改坏了什么。如果你是奔着原著光环来的漫画迷，大概会更失望。《富江》《双一》《人头气球》《血玉树》《蛞蝓少女》等经典角色几乎无一幸免，不是沦为嗑药般的幻觉，就是被改得面目全非。最让老粉无法接受的是，那个能无限复活的富江竟然死掉了，而且还死得莫名其妙。

不了解原著的纯路人更惨。剧情东拼西凑，硬生生把一堆怪诞角色缝合成四不像。到头来，什么都想讲，什么都讲不好。如果老老实实采取一集一个故事的单元剧模式，至少不会把一手好牌打成稀烂。

演员表现尴尬别扭

演员表现也集体滑铁卢。也许受限于剧本和角色，全员演得尴尬又别扭。梁咏琪久违拍剧原本令人期待，结果跟陈妍霏各演各的，根本擦不出母女火花。作为女主角，陈妍霏不管是怒吼还是崩溃，基本上全程靠一号表情演到底，加上含糊不清的咬字，让人一秒出戏。

台版富江郑炜龄（左）漂亮有灵气。（取自剧集脸书）

小S女儿许曦文（左）处女作虽青涩但胜在自然。（取自剧集脸书）

少数亮点反而落在配角身上。天心戏份极少但演姜玟玥（富江原型）母亲气场十足。台版富江郑炜龄漂亮有灵气，唯独缺了漫画里那股邪气入骨的魅惑。刘修甫演双一算是惊喜，把屁孩的疯癫劲演活了。小S女儿许曦文处女作虽青涩但胜在自然，外形也神还原蛞蝓少女。

平心而论，《聪明镇》也不是毫无优点。美术与造型都有一定水准，灰雾笼罩的小镇氛围也够诡谲，部分选角贴近原作，持修打造并演唱的主题曲《我美不美》更是加分。可惜再精致的包装，还是救不回这锅大乱炖。

陪着《聪明镇》装神弄鬼整整10集，唯一庆幸的就是终于可以离开这座镇。剧名叫《聪明镇》，偏偏剧本最不聪明。