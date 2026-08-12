8月8日是Blackpink出道10周年，原本欢喜的大日子却引起争议。起初因没特别的庆祝活动而让粉丝失望；随着抗议声浪，YG宣布在8日举行仅限40名粉丝参加的见面会，但“根据行程安排，部分成员将出席”——表示不保证全员到场，真令人费解。粉丝的不满升温后，四人最终人齐现身见面会，之后也举行直播向粉丝道歉，直言“沟通出现问题。”K-pop竞争激烈，加上“七年合约到期走人”的普遍情况，能火出圈又能长跑10年的团体更显难得。Blackpink自2023年约满后虽然与YG续签团体合约，但已各自另起炉灶发展，因此粉丝在10周年里程碑希望看到四人聚首的想法可以理解，毕竟没有粉丝，就没有今天的Blackpink。——陈秋雁

S.H.E上星期突然传出明年将合体开演唱会的消息，让我兴奋得已经开始在脑海里盘算去台北的计划。没想到成员Hebe很快就在社媒否认传闻，着实让我这个歌迷有些失望。虽然一开始对合体消息半信半疑，但心里总还是希望能看到她们三人再次同台演出。毕竟，我人生中的第一张专辑就是S.H.E的作品，她们也算承载了我青少年时期的回忆与心愿。如今传闻满天飞，最重要的还是等待官方确认，否则到头来竹篮打水一场空，失望的还是满怀期待的歌迷。——蓝靖仪