（综合讯）韩国女团Blackpink今年8月8日迎来出道10周年，但10周年活动却被不少粉丝批评安排敷衍、内容简陋，引发不满。继成员Jisoo发文道歉后，另一成员Rosé也在粉丝交流平台发布长文，向粉丝道歉。

Rosé在文中写道，原本非常期待能与BLINK（粉丝名）一同迎接这个重要时刻，没想到如今心中却涌现出许多遗憾与复杂情绪。她坦言，这段时间似乎让粉丝们感到更加孤单，因此让她的心情很沉重。因此即使到了现在，她仍希望能通过这篇文章，将自己的真心传达给BLINK。



谈到与粉丝共同走过的10年，Rosé说，自己和BLINK一起成长、彼此珍惜并一路走来的这段时光，对她而言有着非常重要的意义。她最希望的，就是能和大家一起庆祝这个特别的日子。她原本期待8月8日能够成为“大家都开心、幸福的时光”，但最后却“心情始终无法释怀”，内心充满遗憾与歉意。



Rosé也特别向当天到场支持BLACKPINK的粉丝表达感谢：“在这么炎热的天气里，还有这么多BLINK特地来看我们，真的由衷感谢大家。”她说，能够久违地与粉丝见面，让她非常开心，同时也想再次向大家说一声“对不起”。



回顾BLACKPINK出道10年，Rosé写道，这一路上她们收获了粉丝许多的爱，也成为了能够彼此给予、接受爱的关系。“这件事真的让我感到非常感激，也幸福到难以言喻。”



不过，她也透露，真正回到家、独处之后，所有情绪反而更加强烈地涌上心头，“整理自己的心情需要一些时间”。因此，她没办法更轻易地把话说出口，也为这篇文章来得晚了一些感到抱歉。



最后，Rosé将这次10周年形容为“为了10年来一直努力活动的我们Blackpink，以及给予我们如此多爱的BLINK所举办的纪念日”。虽然大家都感到遗憾，但她仍希望能够再次真心祝福这个特别的日子，也期待未来能和粉丝继续一起累积更多美好回忆。