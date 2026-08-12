台湾艺人陈建州（黑人）8月11日在Instagram分享一则视频。人在新加坡的他站在位于基里玛路（Guillemard Road）一带，称这个地方对他而言充满回忆，因为这里是他当年左膝盖前十字韧带（anterior cruciate ligament）受伤的地方。

陈建州在视频中透露，他曾在这里打过篮球赛。他边走边说道：“1999到2000年的时候，我的十字韧带就是在这边断的，充满了回忆。”

他忆述当年受伤时的小故事。“我还记得受伤之后非常疼痛，疼痛到我已经无法想象接下来该怎么走路。”他想要一些冰块敷伤处，就有热情的球迷拿着一小包冰块递给他。他笑着回忆，当时他告诉球迷需要更多冰块，没想到对方误以为他是想喝冰饮。

据台湾媒体报道，陈建州当年在新加坡参加篮球比赛时，因对方球员跌倒时不慎压在他的小腿上，导致他左膝盖前十字韧带断裂。这严重的伤势，成了他篮球生涯的重要转折点。

一家四口来新旅游

陈建州颇有感触地说，这段受伤的经历反而为他打开了另一扇门。“如果没有（因为受伤）提早退役，我可能就不会成为现在的角色，也不会做现在这些事情。”他如今虽然不再以球员身份站上球场，却以“推广者”身份继续参与篮球运动。

他在贴文中说，这次来到新加坡，除了与好友相聚，也很感谢新加坡篮球总会的朋友带他重游故地。篮球总会也在IG分享了陈建州在篮球中心与总会成员及年轻篮球员的合照。陈建州则在限时动态中写道：“期待未来有更多篮球交流，让更多新加坡的孩子爱上篮球。”

范玮琪也在8月9日分享了一段与陈建州及两个儿子在新加坡旅游的视频。画面中，一家人在新加坡嘉佩乐酒店悠闲地享受亲子时光。