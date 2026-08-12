（首尔讯）韩国人气乐团CNBLUE前成员李宗泫，2019年因卷入郑俊英性丑闻风波而宣布退团。沉寂多年后，他时隔八年在8月10日突然更新Instagram，分享近况，透露目前过着普通上班族的生活。贴文发布后引来网民两级评论，他删掉原贴后，在11日发布长文，自爆婚姻状况。

李宗泫10日通过个人Instagram分享多张工作照。他坦言，在退出演艺圈后，曾有几年过着“与世隔绝”的生活，后来为了生存开始学习新技能。他这几年对美妆营销领域产生兴趣，目前过着开会、拆解产品等平凡的上班族生活。他感慨道：“从早上出门到晚上回家，平凡地工作、生活着，才让我明白这是一件多么不容易的事，也让我觉得大家真的都很伟大。”并称未来将以“普通人李宗泫”的身份与大家交流。

不过不少网民不买账，直言：“既然要当普通人，为什么不重新开一个账号？”、“以前喜欢过他真的很后悔。”也有人质疑他此时重启社媒，是否是在为复出试水温，有网民留言：“该不会又要出来捞钱吧？”、“你就平凡安静地活着就好，不需要出来交流！”还有网民好奇李宗泫目前在哪家公司上班，并强调：“我绝对不会买这家公司商品！”、“又要赚女性消费者的钱吗？”

删文全面退出社交媒体

李宗泫目前已经删掉生活照的贴文，并在11日发布长文，首度揭露退团后的私人生活，自爆曾组建家庭，他说：“我曾组过家庭，但为了彼此的路，正处于整理的过程中。”透露自己正在离婚的状态，消息一出随即登上韩国论坛热搜榜。不过这句话目前已在原文中被删除。

对于过去的行为，李宗泫说，这些年来自己一直带着沉重的负担生活，尤其对因他而受到误解与责难的CNBLUE成员们感到万分愧疚。他强调，退团完全是出于个人的错误与选择，并非遭成员排挤。

他也特别说明，这篇文章并不是为了重返演艺圈，而是为了澄清目前从事工作相关的不实传闻。他称：“这将是我最后一次发文，今后将停止所有SNS活动，回归平凡人的生活。”