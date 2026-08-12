新加坡首部AI科幻片《火壤星洲》（Trace Project）国庆上映惹争议，网民痛批“AI垃圾”（AI Slop）。

由FizzDragon团队打造、前工程师陈卓（Pax Chen）担任主创的本地首部全AI科幻长片《火壤》于8月9日国庆日在嘉华院线（GV）进行首映，票价为21.50元（包括手续费）。

该片讲述新加坡青年林家俊克服社会偏见，最终成为岛国首位踏上火星的宇航员。故事相当励志，然而影片自宣传阶段便在网络上引发热议，除了被网民痛批为“AI垃圾”，部分网民甚至只把它当AI产品，不愿将其归类为电影，不少人更狠甩该片根本是“对本地电影业的侮辱”。

影片中男主角身上的新加坡国旗，一时六颗星一时七颗星，错得很严重。（截图自影片预告片、互联网）

看过的观众和媒体指出，这部长达64分钟的影片缺陷连连漏洞百出，例如主角袖子和背包上新加坡国旗上的五颗星，竟变成了六或七颗；片中军官穿的明显是他国军服。角色的表情动作和台词极不自然，甚至出现主角“隔空喝水”的严重纰漏，配音也多次发音错误等等。

片中人物穿的显然不是新加坡军官服（右）。（截图自影片预告片）

虽然有部分观众调侃影片具有一种“随意幽默感”，可当作喜剧来消遣，但多数人仍对这个作品深感失望，甚至有年轻观众直言“再也不看AI生成电影”。

不少网民看了AI片《火壤星洲》的预告片或电影后，狠批痛骂。（截图自网民IG）

《火壤星洲》被批得体无完肤，你会想看吗？现在立刻点击参与投票！你也可以上早报娱乐的脸书或IG留言，说说为什么把票投给她们／他们？欢迎留言讨论！

娱乐圈的是是非非，有话想说？欢迎通过：电邮／zbentertainment@sph.com.sg，SMS／WhatsApp至90171900，或在IG、脸书发表你的看法。