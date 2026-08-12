（台北讯）台湾知名厨师兼美食节目主持人詹姆士（本名郑坚克），2025年与前经纪人丘秀珠及制作人王钧爆发纠纷。对方指控詹姆士涉及借款、投资及工作合作等争议，并向他求偿至少2584万元（约105万新元）。如今，士林地检署侦查终结，认定詹姆士涉嫌以200万元（约7万9000新元）借款资金充作公司验资股款，涉及违反《公司法》及《商业会计法》等罪嫌，依法提起公诉。法院预计将于本月20日首次开庭审理。对此，詹姆士已通过经纪人作出回应。

面对起诉结果与外界议论，詹姆士经纪人发布声明回应，坦言詹姆士当初成立公司时，因不熟悉《公司法》相关规定，确实曾在公司设立后将款项汇出。对于当年处理程序不够严谨，导致社会大众产生疑虑，经纪方深感抱歉，并表示会坦然面对。

声明强调，詹姆士早已向检察机关如实说明，并全程配合调查。对于王钧与丘秀珠试图利用片面信息影响社会舆论，经纪人称遗憾，同时也划清界线指出，该验资事件发生在丘秀珠加入公司之前，与后续经营纠纷无论在时间、性质还是内容上均不相同，不应混为一谈。

此外，声明也严正驳斥“未实际出资”的指控，指出詹姆士在公司草创及产品研发期间，确实承担了研发、耗材及人力等相关费用，相关汇款记录与账务单据过去也都曾提供给对方会计检视。因此，不能仅凭公司设立时的验资程序问题，就推论他未曾有任何实际投入。

经纪人补充，当初出于信任，詹姆士曾把公司初创时期的账务资料完整提供给对方。没想到双方合作破局后，这些资料却被对方片面解读，甚至被用来提告和影响舆论。

至于其他争议，后续将由律师依法提出相关证据说明。现阶段詹姆士方面不会再隔空回应，一切静待法院最终判决。