参演马国Astro新剧《暮光公馆》，本地艺人徐彬饰演有超能力的“黄师傅”，仿佛回到当年拍摄电视剧《命运使者》，感觉奇妙。

Astro Originals全新华语剧《暮光公馆》日前举办开镜仪式，本地艺人徐彬与马来西亚演员黄程晞、黄若熙等悉数亮相。

徐彬在这部新剧中饰演守护神秘公馆的“黄师傅”，拥有看见他人生命倒计时的超能力，也将由黄程晞饰演的“阿见医生”被视为公馆接班人。两人却从师徒关系逐渐走向对立。

谈到为何会接拍这部剧，徐彬受访时说他首次看到剧本题材时觉得很有吸引力，主要是故事本身。 “当然也因为这一年多来我一直都在马国拍摄，不怕不习惯。”

为了拍戏，徐彬会在马国待一个月，然后转景时会回到本地休息几天再回去拍摄，全程大概两个月。

徐彬也透露，黄师傅这个角色心思缜密，具有神秘感；导演在开拍前要求所有演员根据自己的角色写日记。“我在开拍前还多次跟导演聊剧本进行讨论，甚至修改剧本，这样的磨合对拍摄的帮助很大。”

另外，多数的演员都是刚刚认识不久，默契方面他们多次一起聚集围读，一起待在片场，由于没信号，手机不能用，大家就经常聊天，所以很快就熟络。

重返《命运使者》主景

记者问他拍摄这部戏有什么趣事时，他坦言：“刚开拍不久，但我发现我回到拍摄《命运使者》的主景，再次回来的感觉很奇妙。”

《暮光公馆》共长10集，将于12月6日起，每逢星期天，晚上9时30分在Astro AEC（频道306）、Astro GO、On Demand、sooka播出。

最想拥有瞬移超能力 巴黎吃早餐埃及喝咖啡

徐彬在新剧里拥有超能力，记者问他在真实生活中最希望有什么超能力，他回答，希望像电影“Jumper”里头，随心所欲，想到哪，一个念头就到了。

“比如早上在巴黎铁塔吃早餐，下午在埃及金字塔喝咖啡。 我好多地方还没去过，这样可以让我更快地去我要去的地方。”